Menacho dice que los PGE del PP "aislan por tierra, mar y aire" a Cádiz

El senador del PSOE por Cádiz Francisco Menacho considera que con su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el PP "pretende aislar a la provincia de Cádiz por tierra, mar y aire" porque, dijo, "deja en el aire inversiones tan necesarias como la ampliación de la pista del aeropuerto, las conexiones de los puertos de Algeciras, Tarifa y la Bahía de Cádiz con el Bajo de la Cabezuela.

Menacho afirmó que los presupuestos "plantean un escenario de impedimentos al desarrollo económico y del turismo" para una provincia que cuenta con una autopista de peaje y sufre embotellamientos como los del nudo Tres Caminos o la Vejer-Tarifa.

Los socialistas plantean enmiendas con una inversión de 330 millones

"Son cinco años", comentó, "en los que nos gustaría ver una única obra que haya iniciado el PP, ya no acabada pues estamos acostumbrados a ver como pintan lo que luego no ejecutan y vemos como la recuperación económica no se traduce en las inversiones necesarias".

El diputado del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina detalló el listado de enmiendas registradas relativas a la provincia de Cádiz para denunciar que "de 2004 a 2011 la inversión media estuvo en 500 millones de euros y tras seis presupuestos, esa cifra se ha quedado en 100 millones incluyéndose los dos planes de reindustrialización".

"Cuantificar cuentas", dijo, "no es fácil y menos aún en momentos de recesión. En un ejercicio de responsabilidad, hemos contemplado 330 millones de euros para reclamar un término medio; ni los 500 millones con los gobiernos de Zapatero ni los raquíticos 100 del PP en 2017, que no permiten avance alguno".

La primera enmienda del PSOE reclama una inversión de 250 millones de euros para la modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla. "Es una obra necesaria para que pueda seguir creciendo el desarrollo del puerto de Algeciras", afirmó De la Encina.