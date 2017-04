Mc Fly's, hamburguesas 'slow food' en Rota

Tres empresarios locales abren en el centro de Rota un nuevo concepto de hamburguesería. Las preparan para llevar y son mezclas de carne y verduras. Se pueden acompañar con boniatos fritos

Diego Vázquez Baglietto, uno de los tres socios de Mc Fly's señala que las hamburguesas que servirán en el centro de Rota, en el establecimiento que abrirán en los próximos días en la calle Aviador Durán, en pleno centro de la ciudad, están inspiradas en lo que se conoce como hamburguesas al estilo de California, un forma de realizar este plato en el que la jugosidad de la mezcla se consigue, no aportando grasa a la carne, sino poniéndole verduras picadas.

Estas hamburguesas, con varias fórmulas y de 200 gramos de peso cada una, serán la estrella, el discurso de esta hamburguesería que pretende demostrar que este plato tan popular puede ser sano y exquisito. Pretenden asociar su hamburguesería más que al fast food, comida rápida, a lo que siempre se ha asociado, al movimiento slow food, una organización europea que defiende el "fuego lento" y el producto.

De hecho las hamburguesas de Mc Fly's se harán con verdura local, de Rota y se empleará carne de ternera también comprada en la zona. Tendrán 4 fórmulas que combinarán carne y verdura, otra hamburguesa de carne de ternera retinta, otra de angus, otro vacuno muy apreciado y una con sólo carne de ternera, sal y pimienta para los que quieran la fórmula tradicional.

Las hamburguesas se hacen cada día con carne y verdura cruda. Todo picado se mezcla en una máquina especial que compacta la hamburguesa. Luego la mezcla se congela y de congelación va directamente a la plancha. Las hacen así porque al no llevar grasa ni ningún producto que aglutine la verdura y la carne, si no la hicieran así se desharía. Además señalan que con la técnica que emplean las hamburguesas quedan más jugosas.

Pero este no será el único toque original de Mc Fly's. El proyecto lo ponen en marcha, además de Diego Vázquez, Juan Jesús Rodríguez Rubio y Fernando García de los Santos. Ninguno de los tres se dedica a la hostelería, pero sí comparten su afición por este plato "que no está reñido con la calidad. Nos gustan las hamburguesas pero no la comida basura" señalan.

Su idea es captar al público americano que reside en Rota pero también a los españoles "sobre todo a las personas que no son jóvenes pero que les gusta este plato, pero con sabor".

También innovarán en las guarniciones. Además de las patatas fritas, ofrecerán boniatos fritos a tiras, algo también habitual en algunas zonas de Estados Unidos.

El pan que emplearán será también de calidad, un brioche que les elabora especialmente para ellos la panificadora San Antonio de Rota y para lo que es beber, tendrán también una selección de cervezas artesanas, entre las que no faltará, por ejemplo la gaditana Maier.

El establecimiento es pequeño. Habrá algunas mesas altas en el interior y alguna más en la calle, pero la idea es que la gente se lleve las hamburguesas para comérselas en su casa o en el espacio que desee, aunque también se las pueda comer en el local.

La cocina está a la vista del público y las hamburguesas estarán en torno a los 8 u 8,5 euros. No tendrán nada más. "Esto no es un restaurante, sino un despacho de comida callejera, es lo que hemos querido desarrollar".

Una vez que el proyecto empiece a funcionar quieren también poner servicio a domicilio y no descartan que si todo va bien la familia de Mc Fly's se incremente.

El nombre del establecimiento surge de la película Regreso al Futuro, una película que era la preferida de estos amigos que ponen en marcha el negocio. En concreto el nombre hace referencia a Marty Mc Fly's, el personaje principal de estos largometrajes.

El proyecto lo llevan elaborando ya hace varios años. En principio su idea era desarrollarlo en camiones de comida callejera. De hecho hicieron una prueba en una de las ediciones de Cádiz Street Food que tuvo lugar en junio de 2016 en Rota. Sin embargo las dificultadres burocráticas para poner en marcha el proyecto les ha llevado a decantarse por abrir el establecimiento.