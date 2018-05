Mayor Oreja pide poner "pie en pared" a los nacionalismos

El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha estrenado el ciclo de 'Tertulias en Vejer', que pretende traer hasta la localidad grandes personajes del país para que den su visión sobre diferentes temas.

Ante un nutrido grupo de vecinos que se acomodaron en el patio de la Casa de la Cultura, Jaime Mayor Oreja hizo un diagnóstico del presente y los retos del futuro inmediato en torno a diversos temas de ámbito nacional e internacional, centrándose en los movimientos nacionalistas y la idea de ruptura del país.

En un momento de su disertación, expuso que "el nacionalismo es sobre todo un movimiento, y los movimientos pueden empezar sin duda en el sentimiento, pero puede acabar en resentimiento". "Hoy no hacemos frente a un sentimiento, hoy tenemos que hacer frente a un resentimiento, un odio a España, por eso no cabe el diálogo, es imposible el diálogo, porque no se puede dialogar con los que quieren romper, hay que poner pie en pared y tratar que ese movimiento puedes detenerlo". Como ejemplo, Jaime Mayor Oreja matizó ante los presentes que "el nacionalismo es como un coche sin marcha atrás, los partidos políticos aciertan, se equivocan, pueden tener marcha adelante o marcha atrás, el nacionalismo como es un movimiento solo tiene la inercia de la insatisfacción, siempre están molestos, porque es su justificación".

Otra de sus visiones expuestas fue que el pasado 4 de mayo no se asistió a la disolución ETA, sino a "su legalización política".