'Maya', sólo cosas bonitas

Un día decidió tirar una piedrecita al mar en calma y provocó toda una serie de ondas que llegaron tan lejos... Después de trabajar más de 18 años en puestos de dirección para una multinacional, la madrileña Almudena Plaza, afincada en Jerez desde hace casi una década, llega a una bifurcación en el camino. Toma el sendero de "no trabajar para nadie". Un cambio, sí o sí, existencial en el que el objetivo era "trabajar por mí misma, crear un tipo de negocio que también satisficiera mis propios intereses personales: viajar, conocer gente, haces cosas que me gustan, objetos que me gustan... Así que, me pregunté: quién soy y qué quiero de la vida. Y me respondí: tengo estas capacidades y esta experiencia y quiero crear algo mío y que se mueva".

Así nació 'Maya Handbags', un negocio on line de bolsos de la India, país en el que esta joven emprendedora encontró "lo que estaba buscando, ese estilo étnico pero transportable a la sociedad occidental. Es una revisitación de esa cultura". "Me he dedicado a los bolsos -añade- por casualidad pero, por otro lado, me encantan. Creo que en este campo siempre hay mercado porque todas las mujeres tenemos muchos bolsos y zapatos y vamos renovándolos. Ambos son objetos que te definen, pero un bolso dice mucho de ti, de cómo comunicas". Pero 'Maya Handbags' es, sobre todo, un comercio responsable "porque todas las personas con las que trabajo allí están dadas de alta. Un modo de trabajo sostenible porque ayudo a generar empleo en condiciones en este país tan pobre".

Un negocio dirigido a profesionales y mayoristas en el que "no se vende por vender, porque yo no vendería ladrillos. Uno de mis comerciales me dice que es un proyecto "muy romántico", por eso de viajar allí, conocer a la gente, a los proveedores, a los bordadores, las personas que hacen los bolsos, las telas, los adornos... Es todo muy artesanal, muy personal, muy escogido". De hecho, algunas de las telas provienen de las tribus Hmong del norte de Tailandia, donde visten estas telas "muy vistosas y antiguas". "Es un contacto muy directo en India y un contacto muy directo también cuando vuelvo a Jerez, ya sea con los comerciales, los compradores, los proveedores o los clientes. Aquí no hay nada frío. El objetivo es crear una red de buenas vibraciones, buenas energías, no el puro negocio en sí. Es algo que me enriquece y que, a la vez, aporta algo a la gente, ya sea trabajo o cosas que les gusten, como estos bolsos. Me satisface traer algo bonito y que además guste". 'Maya Handbags' son bolsos que se venden en boutiques de cierto nivel, "no son baratos, pero no se van de precio. Están en una franja media muy buena", destaca Plaza.

La empresaria ya ha visitado varias ferias con éxito como 'Bisutex' (Madrid) y 'Pure London' (Londres) "donde la colección ha sorprendido muchísimo y ha habido muy buen feedback". También en ferias de la propia India, donde estará hasta casi finales de mes para desarrollar nuevas colecciones, así como para dedicarle tiempo a otras facetas. Y es que detrás de su forma de trabajar hay una forma de vivir. Plaza es vegetariana, profesora de yoga e instructora sin ánimo de lucro de meditaciones activas de Osho (que imparte los viernes, a las 19,30 horas, en el local contiguo al Villamarta). Cuestiones que le llevaron hasta la India, su cultura y su exotismo y años después hasta este negocio. También es embajadora de buena voluntad de la ONG 'Param Pranyog' que trata de mejorar la calidad de vida de los niños extremadamente pobres o huérfanos de dicho país abasteciéndoles de comida, techo y educación. De hecho, Plaza ha organizado ya dos ediciones benéficas de 'Una noche en la ópera', junto a las Bodegas Luis Pérez, la soprano Maribel Ortega, el organista Ángel Hortas y el pianista José Miguel Román. A la vista está, en breve, la tercera entrega.

¿Qué le pide ahora al futuro? "Que este negocio sea sostenible y se consolide y que podamos vivir de él yo y las personas que trabajan en él. Sólo quiero transmitir cosas bonitas y que las mujeres que lleven estos bolsos se sientan especiales. Porque detrás de cada uno de ellos hay buena energía desde el principio".