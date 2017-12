El Marquesado pide soluciones para evitar más inundaciones

En la barriada rural de El Marquesado (Puerto Real) el día de Navidad se vivió en familia como en la mayoría de los hogares. Pero allí no se sentaron alrededor de una mesa para disfrutar de uno de los almuerzos más importantes del año. En este diseminado de puertorrealeño las familias se unieron con cubos, cepillos y fregonas para sacar agua de las viviendas en calles como Jilguero, Canario o Gaviota. "Las de siempre", dicen los vecinos.

Pese a que las lluvias del lunes festivo no fueron especialmente fuertes en el barrio, los vecinos de esta zona sufrieron graves consecuencias. "Todo el agua que viene bajando de los carriles debe ir a parar a los márgenes de la carretera, a la cuneta, por donde debería desaguar todo, pero como eso esta sucio, lleno de tierra y maleza, al final vuelve para atrás y se queda en las casas", explicaba ayer el presidente de la Asociación de vecinos San Juan del Marquesado, Miguel Ángel Díaz.

La Asociación vecinal lleva meses pidiendo sin éxito que se limpien los desagües del barrio

La familia de Isabel Moreno regenta un bar en la esquina con la calle Alcatraz, donde el agua alcanzó medio metro de altura y seis personas tuvieron que estar todo el día sacando agua. "Mientras tanto, otras cuatro hacíamos lo mismo en mi casa. Se me han echado a perder todos los muebles del baño porque las barreras que pusimos en la puerta no sirvieron de nada. Estamos ya cansados de que no se haga nada para evitarlo", lamentaba ayer Isabel Moreno.

Desde la Asociación vecinal llevan un par de meses realizando peticiones al Ayuntamiento de Puerto Real y a la Diputación de Cádiz para que se limpien los márgenes de la carretera que cruza el barrio (CA-2104) por donde, en teoría, se debería canalizar el agua de lluvia que acaba en las viviendas. Pero por el momento no han tenido ninguna respuesta que les convenza. "Para nosotros las respuestas son las mismas: si no es que no hay dinero es que hay una máquina estropeada o que no hay personal. Pero la realidad es que nosotros pagamos los mismos impuestos y nos tienen abandonados", afirmaba el presidente de la asociación, con el apoyo de un grupo de vecinos que se reunía ayer en la zona más afectada.

"No hay derecho que yo, que ya soy mayor, tenga que tener siempre una tabla pegada con yeso a la puerta de mi casa para que no entre el agua, con la dificultad que eso supone para mi", explicaba otra vecina, que proponía volver a hacer protestas y manifestaciones.