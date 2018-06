María José García-Pelayo y Pilar Sánchez declaran hoy como testigos

Hoy comienza la segunda semana de vistas del juicio por el caso Huertos de Ocio en la Audiencia Provincial con sede en Jerez. Las tres sesiones (hoy mañana y el jueves) servirán para que numerosos concejales, funcionarios y empresarios declaren en este proceso que juzga unos hechos acaecidos hace ya prácticamente tres lustros. Está igualmente previsto que a lo largo de esta mañana declaren ante la Sección Octava las dos ex alcaldesas de Jerez, Pilar Sánchez Muñoz y María José García-Pelayo. Según ha podido saber este medio, es muy probable que la ex regidora socialista, Pilar Sánchez, no se desplace hasta Jerez, sino que preste su testimonio esta mañana mediante una videoconferencia desde un Juzgado de Sevilla, localidad en la que reside actualmente.

Para el día de hoy se espera que declaren como testigos las ex regidoras Sánchez y Pelayo, Francisco Lebrero (que fuera teniente de alcaldesa con la primera), así como ex concejales como la andalucista Toñi Asencio y Joaquín del Valle, concejal de Izquierda Unida en la última legislatura.

La vista en curso viene a juzgar las condiciones en las que se permutaron los huertos de ocio por el edificio que en tiempos ocuparon las oficinas de las desaparecidas bodegas Palomino & Vergara en la antigua calle Colón, hoy María Santísima de la Amargura, en Jerez.