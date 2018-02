María Jesús Montero: "Llama la atención que Montoro castigue a Andalucía y no al País Vasco con la suspensión de la jornada de 35 horas"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dijo ayer en Cádiz que "llama la atención que el señor Montoro llevase en agenda recuperar la jornada laboral de 35 horas" de los empelados públicos y que haya "castigado a Andalucía" con un recurso de inconstitucionalidad, y con la suspensión cautelar, cuando no lo hizo en el País Vasco. "Cabría pensar que estaría más en relación con el acuerdo con el PNV que con la firme convicción del ministro con la recuperación de derechos", planteó.

Montero recordó que "Andalucía ha marcado una pauta en el conjunto del estado" y manifestó su deseo de que el ministro de Hacienda "llegue a un acuerdo con las organizaciones sindicales" . Asimismo manifestó su satisfacción por "que estemos hablando, no sólo de jornada mínima, sino también de jornada máxima, de manera que en el ámbito de la negociación colectiva, cada administración, cumpliendo con sus objetivos de estabilidad del Gobierno, pueda poner en marcha una recuperación de derechos, que es de justicia para los trabajadores.

"No deja de llamar la atención que el señor Montoro -dijo la consejera- , que tenía en agenda recuperar la jornada de 35 horas, haya castigado a la Administración andaluza poeniendo un recurso de inconstitucionalidad trascurrido nueve meses desde su aplicación y no se haya avenido a establecer un diálogo que nos hubiera permitido una transición hasta los Presupuestos Generales del Estado. No tiene ninguna justificación la incapacidad del ministro".

"Quiero sospechar que hay intereses que no se quieren confesar, porque la semana pasada supimos que el Tribunal Supremo tumbó la jornada de 35 horas en el País Vasco, donde el Gobierno no pidió suspensión cautelar, y sí en Andalucía. Por tanto cabría pensar que la jornada de 35 horas estaría más en relación con el acuerdo con el PNV que con la firme convicción del ministro con la recuperación de los derechos", argumentó.

"Animamos desde Andalucía a que esa negociación se lleve a cabo y estamos satisfechos de haber marcado la pauta, conscientes de que si uno inicia este tipo de caminos, recibe todas las críticas; pero bienvenidas sean. Se trata de que los empleados públicos tengan una jornada de 35 horas. Y entretanto hemos optado por una jornada no presencial utilizando la formación como palanca de cambios", añadió.