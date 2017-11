El piloto Marcos Ramírez, uno de los premios Cádiz Joven

Reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo es el objetivo principal de los Premios Cádiz Joven que anualmente entrega la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). Este año los premiados son el piloto de motociclismo Marcos Ramírez, en la modalidad Promoción de Cádiz en el Exterior; el grupo de teatro Balbo, de El Puerto de Santa María, en Arte; el atleta José Manuel Quintero, en Deporte; el proyecto UCA Noveles, en Universidad; la empresa El Ropero de Pi, en Economía y Empleo; la asociación Lo Sé y Me Importa, en Acción Social; y los estudiantes del IES La Caleta, autores del vídeo contra el bullying, en Ámbito Educativo.

El acto de entrega de estos premios tendrá lugar el próximo día 21 a las 19:00 horas, en el transcurso de un acto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, en El Puerto, y contará con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón; el director del IAJ, Francisco Pizarro; y el alcalde de El Puerto, David de la Encina.

El piloto de Conil Marcos Ramírez ya ha culminado con 19 años su primera temporada completa en el Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3. El grupo Balbo está especializado en el teatro y la cultura clásica y tiene una dilatada experiencia y trayectoria por los escenarios de España y fuera de ella. El grupo de estudiantes del IES La Caleta ganaron el 33º concurso escolar de la ONCE y su fundación que este año tenía como lema Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso. José Manuel Quintero Macías tuvo que asumir, hace cinco años, cuando tenía apenas 13, que su vida nunca volvería a ser igual cuando tras una operación le comunicaron que no volvería a caminar. En 2017 ha sido campeón de España en 5.000 y 1.500 metros.