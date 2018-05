La Máquina del Tiempo calienta motores

Aunque la comunidad educativa disfrutó en la jornada de ayer lunes de un día de puente, el profesor del IES Manuel de Falla, Pedro Gallardo, siguió trabajando con parte del alumnado. Cambió las aulas del instituto por el escenario del Teatro Principal para realizar un ensayo del espectáculo Musical Time Machine que van a estrenar el próximo 30 de junio en Puerto Real, con una doble sesión.

Aunque la iniciativa surgió en el instituto de la localidad, lo cierto es que ha ido creciendo desde sus orígenes y cada vez está aglutinando a más gente interesada en un proyecto cultural, educativo y, sobre todo, musical. "Tenemos un claustro de profesores donde hay bastantes compañeros que cantan y bailan, y se da el caso que muchos alumnos y ex alumnos también se sienten atraídos por el espectáculo. Uní todo eso hace tres años y creamos El Musical de los Musicales. Ahora estamos con el segundo montaje", explica Pedro Gallardo mientras los alumnos repasan una coreografía en el escenario.

La obra repasará los estilos de música más populares en cada década del siglo XX

Ese segundo montaje del que habla es Musical Time Machine. "La excusa es hacer un repaso por los bailes de salón del siglo XX. Desde el cancán de 1900 hasta la música disco de los 80, pasando por el tango, el chachachá, el twist o la salsa", señala. Para hilarlo todo se han inventado una máquina del tiempo musical en la que los jóvenes viajan hasta lugares como el Moulin Rouge de París. Y es que, además del ensayo de canciones y coreografías, el musical ha supuesto un profundo estudio de la historia de la música y de los locales o ciudades que popularizaron los diferentes estilos.

"Estoy muy contento de que tanta gente se haya sumado a mi locura", apunta Gallardo. "Hay alumnos, ex alumnos, profesores (también ex profesores), amigos… un montón de gente". Uno de ellos es Pepe Osuna, quien hasta hace poco ejercía como director del Instituto Manuel de Falla. Ahora, ya jubilado, sigue participando en el musical. "Cuando esto se gestó aún era el director del instituto. Me lo propusieron y no me resistí, aunque yo ni canto ni bailo: hago el papel de director de un conservatorio que tiene una hija a la que no le gusta la música y que origina un poco todo esto", explica Osuna.

Lo que preparan es un musical "de corte clásico". La función consta de tres actos: presentación, nudo y desenlace. El argumento se va presentando a través de la música, por lo que se han compuesto temas originales que se mezclan con la música propia de cada época. También contarán en este segundo montaje con música en directo con la llama de The Timetravelers Band, compuesta por alumnos y ex alumnos. Son dos síntomas de que la idea va creciendo en calidad y en trabajo. "Son muchas las horas que le echamos", apuntó uno de los alumnos tras una parada para tomar aire.

Entre el elenco está Jesús Durán, un joven de Puerto Real que aspira a hacer carrera en la interpretación y que ya ha participado en algunos programas televisivos como 'Tu cara no me suena todavía' (Antena 3). Fue precisamente en un concurso musical donde conoció a Pedro Gallardo y le invitó a unirse al proyecto. "Los musicales son una manera de aprender muy buena porque siempre haces cosas nuevas, y más en éste, que recorre muchos estilos", reconocía el joven.

El estreno del musical será el 30 de junio en el Teatro Principal y las entradas ya están a la venta en www.tickentradas.com.