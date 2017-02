Manuel García admite que el Lan Party no se celebró pese a recibir una ayuda para ello

Manuel García, que contestó a las preguntas formuladas tanto por el fiscal como por el resto de letrados personados, ha declarado que dio el visto bueno al certificado que justificaba los gastos generados del Lan Party sin saber lo que firmaba. Las mismas fuentes han indicado que el ex alcalde admitió ni siquiera haber leído la documentación que se presentó a la FEMP para acreditar los pagos derivados de la celebración de la cita informática que nunca llegó a ver la luz.

Esta misma semana pasaron por los Juzgados de Sanlúcar varios de los implicados en este procedimiento, entre ellos, el ex alcalde de Chipiona por el Partido Socialista, Manuel García.

El ex delegado de Juventud opta por no declarar

Los investigados por el caso 'Lan Party' están prestando declaración ante el juez, si bien unos sólo éstan contestando a las preguntas de sus abogados y otros, como el ex alcalde, están atendiendo a los requerimientos de todas las partes. Sólo el ex concejal de Juventud José Ignacio Martínez Verano, investigado por tramitar la controvertida subvención, se ha negado a declarar. Por su parte, el entonces secretario del Consistorio ha testificado que el certificado supuestamente falso le llegó ya hecho y que él se limitó a dar el visto bueno a una documentación en teoría contrastada. La ex delegada de Hacienda, Mª Dolores Naval, ha dicho que se encargó de firmar facturas conformadas desde el Área de Juventud. Es decir, que sólo autorizó los pagos.