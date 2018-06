Mañana comienza el juicio a Pacheco por el caso Huertos de Ocio

Mañana empieza en la Audiencia Provincial con sede en Jerez el juicio del caso Huertos de Ocio, por el que se sentarán en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, el ex gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Cruz de Sola, así como los técnicos municipales Fernando Núñez y Juan Óscar Real. Para los últimos no pide condena el Ministerio Fiscal pero sí la acusación particular.

En esta causa también estaba acusado el empresario José Antonio Monreal, quien finalmente no se sentará en el banquillo por razones graves de salud. El procedimiento contra él queda archivado de forma provisional.

El juicio está previsto que se prolongue durante tres semanas con tres sesiones en cada una de ellas, las cuales tendrán lugar los martes, miércoles y jueves. Entre las personas que irán a declarar como testigos se encuentran las dos ex alcaldesas de la ciudad, María José García-Pelayo y Pilar Sánchez.