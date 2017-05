Malestar por la presencia de deposiciones en la vía pública

Los comportamientos incívicos que están teniendo algunos vecinos, que no retiran los excrementos de sus animales de compañía de la calle, está generando mucho malestar. Además de una mala imagen de la localidad, que destaca por su limpieza, las calles se ven deslucidas al no ser retiradas las deposiciones, sobre todo de perros. No sólo se desmerece el esfuerzo de los trabajadores de la limpieza, sino que también se pone en peligro a las personas mayores y a los niños.