Malestar en las cofradías por la falta de apoyo municipal al Corpus

La "poca colaboración" del Ayuntamiento de Puerto Real con la celebración de la festividad del Corpus Christi ha vuelto a sacar a la luz la tensión entre el equipo de gobierno y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Según el presidente de la entidad que representa a los cofrades de la Villa, Antonio Domínguez, a unos días de que la procesión del Corpus salga a la calle ni tan siquiera han logrado mantener una reunión con el alcalde. "Solicitamos un encuentro el pasado 27 de abril, volvimos a hacerlo el 7 de mayo y, esta misma semana lo pedimos por tercera vez, pero no hemos obtenido ninguna respuesta", lamentó ayer Domínguez.

Uno de los principales objetivos de la reunión era tratar la infraestructura necesaria para la procesión del Corpus, prevista para este domingo sobre las 20:00 horas. También la limpieza del atrio de la Prioral (ya realizada gracias a las gestiones del Consejo de Hermandades con la Concejalía de Medio Ambiente) y, principalmente, la solicitud de que el Ayuntamiento colabore con el acompañamiento musical del cortejo.

Todo apunta a que el Corpus no contará con tal acompañamiento, como era habitual hasta el pasado año, debido a la falta de convenio entre el Ayuntamiento y la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo. "En el convenio que existía se reflejaba que la banda realizaba una serie de actuaciones a lo largo del año, a petición municipal, entre las que estaba el día del Corpus. Al no haberse renovado el convenio no contaremos con ello. Es uno de los temas que queríamos tratar con el alcalde pero no ha sido posible hasta el momento", explicó Domínguez.

Mientras se está a la espera de celebrar ese encuentro, tanto el Consejo como el Arciprestazgo de Puerto Real trabajan en la organización de la procesión que se aplazó a este domingo. "La celebración eucarística sí se celebró el pasado domingo pero la procesión la aplazamos al día 10 para que no coincidiese con el domingo de Feria", apuntó el presidente de la entidad.

Está previsto que a las 19:00 horas comience una misa en la Prioral, que continuará con la salida en procesión de la Custodia sobre las 19:45 horas. El cortejo estará formado por la comunidad eclesiástica de la ciudad, representantes de Hermandades y Cofradías, así como grupos parroquiales y la habitual presencia de los niños y niñas que han recibido su Primera Comunión.

Para decorar el paso de la procesión, el Consejo ha creado balconeras que se pueden adquirir en la secretaría de la parroquia de San Sebastián y ha organizado un certamen de altares destinado tanto a hermandades como a los particulares que lo deseen. El plazo para participar finaliza hoy mismo y los altares deberán estar instalados el 10 de junio a las cuatro de la tarde.

La custodia del Corpus de Puerto Real que el domingo procesionará es, según la web de Turismo, "una "magnífica obra de arte mexicana de filigrana de plata del siglo XVII, que sale a la calle en procesión en la festividad del Corpus Christi, la cual ostenta un privilegio pontificio desde 1.862, que permite realizar la procesión por la tarde".