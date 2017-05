Lorenzo cosecha fuertes críticas pero también solidaridad

Las reacción por la grabación hecha pública en la que escucha a la concejala de Inclusión y Política Social del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo, exponer a una familia que está a punto de ser desalojada de la vivienda de alquiler en la que reside cómo okupar una casa vacía propiedad de una entidad bancaria no se hicieron esperar. Ya el mismo viernes por la noche se pronunciaba la concejala no adscrita, Inmaculada López, que mostraba su solidaridad con la responsable socialista. No fue la única, pues también se posicionó de su lado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Podemos San Fernando al defender estas acciones al no estar garantizado el derecho a la vivienda. Incluso creían negativas las disculpas de la edil socialista. Mientras Ciudadanos pedía más información y prefería no juzgar a la política, desde el PP advertía de que los hechos "no pueden quedar impunes".

En un comunicado remitido ayer la formación popular dejaba claro que no estaban de acuerdo con cualquier acción que estuviera fuera de legalidad, de ahí que lamentaran que Lorenzo "anime a personas en situación de desamparo a la comisión de fraudes, irregularidades y posibles delitos". "Anima a quienes se encuentran en situaciones extremas a convertirse en delincuentes en vez de ofrecer la ayuda institucional existente para este tipo de casos", añade. El PP quiere, además, que tanto la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), como el primer teniente de alcaldesa, el andalucista Fran Romero, muestran expresamente su rechazo al "comportamiento irregular" de la delegada de Servicios Sociales.

La portavoz de Ciudadanos (C's), Mayte Mas, pedía por su parte a la regidora que convocara una junta de portavoces para dar explicaciones sobre este asunto. "Tienen que aclarar en qué contexto se produjo la conversación, qué relación había con esta familia, que ayudas sociales ha recibido", expone. La formación naranja no pide la dimisión de Lorenzo -más allá de los actos de responsabilidad que ella decida adoptar- "al no tener información suficiente no vamos a juzgarla". De hecho, reconocen que les parece mal la grabación de la conversación entre la familia afectada y la concejala. Mas deja claro desde el principio, eso sí, que en ningún caso o circunstancia apoyan actos que no estén bajo la legalidad.

Esa postura es totalmente contraria a la que defiende Podemos San Fernando. Su portavoz, Ernesto Díaz, apunta a que la okupación de viviendas vacías de entidades bancarias "no es una solución al problema de la vivienda pero al menos garantiza un techo provisional a las familias". Es más consideran "negativo" el arrepentimiento de Ana Lorenzo y su petición de disculpas. "No hay que tener miedo a decir claramente que debe primar el derecho de las personas a vivir en una casa, antes que cualquier consideración legal hacia las entidades bancarias", declara Díaz. La formación demanda un Ayuntamiento más "proactivo", con la posibilidad de negociar con los bancos, para ofrecer soluciones reales, "no parches puntuales ante situaciones tan extremas".

"Miles de viviendas siguen en manos de los bancos sin que las pongan al servicio de las necesidades de nuestras familias", recuerda Pro Derechos Humanos, que señala que en un contexto de desesperación "es comprensible que muchas familias no encuentren otra salida que okupar una vivienda vacía". Por eso defienden que "más allá de que las palabras expresadas por la concejala puedan ser o no ser políticamente correctas, lo verdaderamente importante es que el derecho a una vivienda se incumple sistemáticamente".

Esa misma solidaridad que muestra Pro Derechos Humanos expresaron el viernes la edil no adscrita y el círculo sectorial de Podemos San Fernando de Bienestar y Participación Ciudadana: "Cuando uno siente y vive la función pública, y además ve en primera fila la injusta asimetría que hay entre los derechos de las personas y los privilegios de los bancos, no solo es humano, sino lógico, que acabe exponiendo su crédito y quizá su cargo para ayudar aunque sea a una sola madre y sus hijos".