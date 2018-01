Loaiza llama a rebelarse contra "los desmanes del PSOE" en Diputación

El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, ha llamado a los gaditanos a rebelarse contra "los desmanes del PSOE" al frente de Diputación. Loaiza ha señalado que "el Gobierno socialista ha llevado al colapso económico en 2017 a la institución provincial, muestra un desprecio por el dinero público intolerable y, además, se niega a llegar a acuerdos en defensa de la provincia porque ha puesto Diputación al servicio de los intereses partidistas de Susana Díaz". "Tenemos que pararles los pies", ha afirmado en un comunicado del PP.

Así, para Loiaza, 2017 se ha cerrado con una Diputación "incapaz de pagar en tiempo y forma a los proveedores, con una deuda de 14,1 millones de euros y un periodo medio de pago por encima de los 143 días, el más alto de todas las diputaciones andaluzas". No obstante, ha remarcado que "se veía venir". "En 2015 incumplió la regla de gasto, en 2016 no fue capaz de gastar 64 millones de euros y ahora no puede pagar a pequeños y medianos empresarios, además de servicios y suministros".

El dirigente popular ha lamentado que los municipios "estén sufriendo también el colapso económico, dado que el Gobierno socialista sólo había ejecutado el 25% de las inversiones previstas para 2017 en noviembre. Además, de las 121 obras de los planes provinciales previstas para el año recién terminado se dejaron sin ejecutar 87, por valor de 5,1 millones de euros".

Loaiza lo considera tan grave como "el caos en las cuentas y la racanería en las inversiones, la falta de pudor del PSOE". En este sentido, ha recordado que "Irene García ha cerrado una residencia de mayores, la de La Línea, y la ha privatizado, se niega a dar cuenta del uso de 4,2 millones de euros en subvenciones y enmienda los presupuestos sobre la marcha".

Al respecto, ha recordado "los dos lamentables episodios, en junio y en diciembre, con las subvenciones a los clubes de fútbol. Loaiza ha insistido que en los presupuestos aparecían unas cuantías para los clubes de la provincia que discriminaban a los equipos, a las aficiones y a las localidades. "En las dos ocasiones, el diputado Jaime Armario y un asesor han insultado al PP, sin reconocer si era un error o no y han dado carpetazo al asunto", ha dicho Loaiza, que considera "muy grave que Armario y un asesor hagan y deshagan con los presupuestos en vigor, porque hablamos de inseguridad administrativa y jurídica".

Finalmente, el portavoz del grupo popular ha lamentado que "el PSOE se niegue a alcanzar acuerdos por la provincia porque ha puesto Diputación al servicio de los intereses partidistas de Susana Díaz. El no es no de Pedro Sánchez es el mantra de Irene García", afirma. "Diputación ha vuelto a negarse a abrir un proceso participativo para preparar proyectos de cara a las convocatorias de fondos europeos o ha dejado en la estacada a los vecinos de La Verbena, reduciendo a la mitad la aportación a la obra".

Por todo ello, Loaiza ha deseado que 2018 sea "el año de la rebelión gaditana contra una Diputación que hoy es un problema para los gaditanos y que ha recuperado la peor versión del socialismo en la provincia".