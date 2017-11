Loaiza critica el "retraso" de Diputación para dar cuenta de su plan de subvenciones

El Partido Popular criticó ayer que el Gobierno provincial no haya presentado aún la memoria justificativa del plan estratégico de subvenciones de la Diputación del año 2016. "Si no se quiere dar la información es porque se sabe que no le va a gustar a nadie. Eso está claro", afirmó el portavoz del grupo en la institución, José Loaiza. En una rueda de prensa, ha anunciado que su grupo pedirá en el próximo pleno que el equipo de Irene García lleve a la sesión del mes de diciembre la información "que tiene ocho meses de retraso" y que se incluya en el portal de transparencia. "El incumplimiento por parte de Irene García de las bases de los planes estratégicos de subvenciones despierta dudas y sospechas que sólo se pueden resolver sometiendo a escrutinio de los grupos políticos y de todos los gaditanos de lo realizado con el dinero público", incidió.

Según recordó Loaiza, "las bases de los planes estratégicos señalaban que, en el primer cuatrimestre de 2017, las áreas gestoras de dichos planes emitirían memoria justificativa con información de cada línea y tipo de subvención, subvenciones concedidas, justificadas, renunciadas y reintegradas, el grado de cumplimiento de sus objetivos, los costes efectivos, las acciones concretas desarrolladas en el importe de la subvención, el numero de ciudadanos o entidades a los que ha alcanzado la acción subvencionada y las conclusiones o valoración global". Según el dirigente popular, aún no se tiene noticias y exigió al gobierno socialista "que cumpla con lo que se han autoimpuesto". "Los gaditanos tienen derecho a saber por qué un dinero va un pueblo y no a otro o por qué se atiende las peticiones de unos alcaldes", ejemplificó, recordando que este programa incluye ayudas concedidas por concurrencia competitiva pero también por otorgamiento directo.

Los planes estratégicos de subvenciones aprobados en 2016 para las áreas de Presidencia y Coordinación Política y Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, establecían las modalidades de concesión, el presupuesto (en torno a 4,2 millones de euros más las subvenciones concedidas al amparo del Plan de Fomento del Empleo Agrario y los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras) y mecanismos de control, afirmó Loaiza.

El portavoz del grupo del PP en la Diputación gaditana aprovechó para volver a hablar del "oscurantismo" del gobierno socialista en la institución. "No se contesta a preguntas. Llevamos preguntando por la liquidación de Tugasa pleno tras pleno y no se contesta", puso también como ejemplo de ese "oscurantismo".