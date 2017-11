Levantemos: "Han tomado el camino fácil, sin tratar de llegar a un acuerdo con la plantilla"

El grupo municipal Levantemos El Puerto ha expresado su opinión sobre la reciente aprobación del pliego de los autobuses urbanos para sacarlo adelante sin necesidad de pasar por el Pleno de la Corporación. El pliego ha sido aprobado por el alcalde David de la Encina, que se avocó las competencias de la junta de Gobierno para su aprobación, por una cuestión de premura, ya que el nuevo contrato tiene que estar en vigor el 3 de diciembre próximo.

En esta ocasión, se abre el plazo para la adjudicación de un contrato para la prestación del servicio que será de tan sólo 13 meses sin posibilidad de prórroga, mediante procedimiento negociado sin publicidad. El pliego para sacar a concurso el servicio de autobuses urbanos ya se llevó a pleno en el pasado mes de agosto, siendo rechazado entonces por el Partido Popular, Levantemos y el concejal no adscrito Carlos Coronado. Contemplaba una serie de mejoras técnicas para la flota de autobuses, que finalmente no se incluyen en el pliego aprobado ahora, que estará colgado en la plataforma de contratación hasta el martes próximo. El pliego aprobado por avocación del alcalde incluye la obligación de la nueva adjudicataria para la subrogación de la plantilla. Sin embargo, según afirma Levantemos, la aportaciones laborales realizadas por dicho grupo "no han sido tenidas en cuenta", ya que por parte del equipo de Gobierno se entró a valorarlas una sola vez, durante un encuentro mantenido a principios de octubre, y en aquella ocasión no se llegó a ningún acuerdo, "y desde entonces se pararon las negociaciones". Ahora, con esta nueva forma de actuar, según Levantemos, "está claro que han tomado el camino fácil, sin tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores y para renovar los autobuses, que no se va a poder realizar".

Para Levantemos, "se puede hablar de mala gestión y mala comunicación del equipo de Gobierno, aunque nosotros sí hemos mantenido conversaciones con ellos". Para la agrupación de electores, la manera en que ha aprobado el nuevo pliego "resta participación en la forma de actuar y consenso para intentar llegar a beneficios para la plantilla y la ciudad".

Levantemos considera que el Gobierno local "se ha buscado la fórmula para no tener que llevarlo a pleno".

Por su parte, el concejal no adscrito Carlos Coronado se ha mostrado "sorprendido" de que "finalmente el alcalde tome la decisión de aprobarlo de forma unilateral y sin pasar por Pleno. Me parece un antecedente peligroso para futuras adjudicaciones de pliegos, aunque sean pliegos menores para 13 meses". Lo que más preocupa a Coronado "es el precedente que va crear el que los pliegos los apruebe directamente el alcalde. Es el resultado de no ser capaces de llegar a un acuerdo. El equipo de Gobierno es incapaz de negociar. Es otra muestra de que están sobrepasados y van a golpe de decretazo", subraya.

Por último, el PP no ha querido emitir ninguna valoración sobre este asunto, mientras Ciudadanos está estudiando el contrato para emitir una posible opinión posterior.