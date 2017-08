Levantemos lamenta la incapacidad de cerrar acuerdos por parte del bipartito

El grupo municipal Levantemos El Puerto ha querido mostrar su malestar con el gobierno "tanto por el pliego de autobuses como por su incapacidad para alcanzar un acuerdo, repitiendo además los mismos errores que cometieron en el pliego de limpieza viaria y recogida de basuras del mes pasado".

La plataforma considera que se han cometido "errores políticos y errores de maneras, que valoramos como una muestra más de su soberbia, llegando a sacar notas de prensa consistentes en vender humo, bicicletas incluidas, no solo por no tener consenso con ningún grupo sino porque ni siquiera se habían sentado a negociar con la oposición. De nuevo parece que se olvidan que están gobernando en minoría y, ya que no nos dan la participación real que prometieron, tendrán que establecer una mínima negociación", consideran.

Levantemos cree que el pliego estaba "falto de ideas" y que aumentaría el déficit

El grupo recuerda que "una reunión informativa no es lo mismo que una negociación. Es imposible negociar y llegar a acuerdos con un grupo, estando presente el resto de grupos de la oposición", señalan.

Además la plataforma considera que el pliego era "pobre y falto de ideas prácticas, sin estudio de una optimización del servicio. Un pliego en el que además aumentaría el déficit, donde se vuelve a incumplir el plan de ajuste y las exigencias ministeriales y que, en definitiva, no mejoran el servicio".

En cuanto a las cláusulas sociales, Levantemos las califica de "a medias o engañosas, donde han querido usar a los trabajadores de nuevo como medida de presión.

Este pliego, según los ediles de la plataforma, incluye además "cláusulas que generan inseguridad administrativa, como la idea del servicio de bicicletas dentro del de los autobuses. A pesar de que nos entusiasma la idea de implantar un servicio de bicicletas de alquiler en el Puerto, consideramos que esta tiene que ser ejecutada como un servicio aparte, con su propio pliego, sus estudios de coste pertinente y adaptado al plan de movilidad, lejos de lo que se propone, que es puro humo y da pie a posibles incumplimientos graves en la contratación".

Por último, consideran que "se vuelve a apostar por un contrato en el que se anule cualquier riesgo para la empresa adjudicataria, un tipo de contrato que desaparecerá según el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en trámite actualmente". Levantemos lamenta sobre todo "la absoluta dejadez respecto a una futura municipalización del servicio. Desde nuestro grupo se solicitó que, ante dicha dejadez y falta de trabajo, se redujese su duración. Sin embargo, nos han hecho caso omiso. En definitiva, un sinfín de pequeños detalles que en muchos casos no les costaría nada modificar si de verdad estuviesen por la labor. Nosotros volvemos a tender la mano, no queremos exigir un pliego ideal, pero sí uno que sea lo mejor posible dentro de las circunstancias y que tenga una mínima directriz ideológica", concluyen.