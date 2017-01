Lenta mejoría

Mes a mes, los datos oficiales, las estadísticas gubernamentales y la opinión de sindicatos y políticos van conformando una radiografía de la situación económica de la provincia de Cádiz. Pero nadie mejor que los verdaderos expertos para asentar con datos y valoraciones esa visión periférica. Es lo que ha hecho el Colegio de Economistas de Cádiz.

A través de encuestas, 136 economistas de la provincia han elaborado el informe de coyuntura económica de 2016, esto es, cómo acabó Cádiz el pasado ejercicio. Y, económicamente hablando y según esas encuestas, la conclusión es que mejora pero poco a poco, aunque sin dejar atrás los lastres que hacen de la provincia gaditana la reina del desempleo. Lo cierto es que según los economistas, hay mejoría pero con matices. En primer lugar, que en la encuesta que realizaron el pasado año, el 71% de estos expertos daban un suspenso a la economía gaditana. En la encuesta conocida ayer, ya no son tantos, pero aún el 56% de los economistas no aprueba la situación. En 2016, el 35% de los encuestados pone un 4 a la economía de la provincia; el 19% le da un 5; y el 23% pone un 6 pero nadie llega al 8. La conclusión es que este año, el 37% de los expertos considera que la situación es mejor, mientras que esa misma opinión el año pasado no pasaba del 33%.

evolución

En sus conclusiones, aseguran que se aprecia un "proceso de crecimiento lento pero positivo" de la economía en la provincia. Y explican que "si bien los encuestados consideran que su situación económica personal se ha estabilizado a lo largo de 2016 en comparación con el año anterior, hay que tener en cuenta que los datos recabados durante el primer trimestre del citado ejercicio reflejan una ligera mejoría, consideración que resultó contrarrestada durante el segundo semestre dada la influencia y expectativas negativas que supusieron para determinados miembros de colectivo acontecimientos como el Brexit, la existencia de un Gobierno nacional en funciones y la convocatoria de segundas elecciones, así como las variaciones significativas que se produjeron en el IBEX a consecuencia de los valores vinculados a entidades financieras tras el anuncio de una necesaria segunda reforma del sistema financiero, entre otros".

También, el Colegio de Economistas recuerda que, en la encuesta realizada en 2015, detectaron tres grandes factores que dificultan el desarrollo económico de la provincia. El primero, con un 57%, el nivel formativo de la población; a continuación, con un 51%, las condiciones del mercado laboral; y, en tercer lugar, con un 46%, la coordinación entre administraciones.

el turismo, clave

Hay dos elementos que también tienen relación, según el Colegio de Economistas, en esa leve mejoría de la economía gaditana: la "destacable influencia que ejercen el sector del turismo y el consumo interno como factores estructurales de la economía de la provincia y a que los resultados de la campaña turística que se registraron en el segundo semestre de 2016 fueron los mejores de la última década, al igual que el consumo interno, que experimentó un importante incremento en el mismo período a consecuencia de las festividades navideñas". Pero, por contra, hay otros dos elementos que siguen pesando demasiado en contra: el nivel formativo de la población y las condiciones del mercado laboral.

Es especialmente llamativo que, en el informe de coyuntura del Colegio, se concluye que la principal carencia formativa detectada, algo que refrenda el 75% de los encuestados, es el desconocimiento de idiomas. Los expertos llaman la atención sobre este dato por el "alto nivel de internacionalización de las empresas gaditanas". El segundo factor que más pesa es la falta de experiencia laboral, con un 43% de apoyos, como otra de las grandes carencias del mercado gaditano. Al respecto, lo atribuyen "al escaso contenido práctico de los planes de estudios y a su desvinculación con las necesidades reales de las empresas". En este sentido también ponen de manifiesto la falta de mano de obra cualificada en los niveles de formación profesional, a su juicio, "consecuencia de una falta de atención de los sistemas educativos en estos niveles".

graves carencias formativas

Pero también, con un 28%, se detecta como tercer gran problema la formación profesional; seguida de la formación universitaria, con un 13%. Según los economistas, el nivel formativo en enseñanzas medias, formación profesional y universitarias "presentan déficits para la incorporación de sus titulados en el mercado laboral", citando entre otros "la falta de consonancia de los contenidos de los planes de estudio con las necesidades del mercado laboral, la falta de conocimientos prácticos indispensables para su aplicación en el desempeño laboral y la falta de valores y actitudes consonantes con el desempeño de una actividad laboral tales como el compromiso, el esfuerzo y la madurez", en lo que coincide el 52% de los encuestados. De hecho, resulta clarificador que los encuestados consideren no adecuada la formación profesional que se imparte en la provincia con el porcentaje más alto, el 31%. Y, en segundo lugar, la formación universitaria, con un 27%.

mercado laboral

El otro punto clave de esta encuesta apunta a las condiciones del mercado laboral. Así, para empezar, el informe arranca con una pregunta a los expertos: "Cuando necesita contratar para su empresa, ¿suele encontrar a la persona adecuada en su ciudad?". La respuesta de los economistas es que, en el 59% de los casos, depende del perfil formativo de la oferta laboral. Mientras que el 38% responde que normalmente sí y sólo un 3, nunca.

Según los datos recabados entre los economistas, se detecta un "uso intensivo" de contratos de duración temporal a tiempo parcial, lo que supone el 56% del total de contrataciones, seguido de los temporales por obra o servicio, un 35%, y sólo el 6% corresponden a relaciones laborales indefinidas. Ante estas circunstancias, el colectivo considera que la temporalidad y la parcialidad son característicos, tanto en el mercado laboral español como en el de la provincia y "que deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar empleo estable, de calidad y beneficioso para el crecimiento de nuestra economía". Entre otras propuestas del colectivo destaca por mayoría la eliminación de algunas modalidades de contratación para simplificar el sistema y el 75% apoya la "equiparación de los derechos de todos los trabajadores independientemente del vínculo contractual laboral que tengan". Finalmente, el 70% de los economistas encuestados también proponen una reducción de las cargas sociales y los costes laborales de las contrataciones como fórmula que permita fomentar la creación de empleo.

costes

Por último, esta encuesta de coyuntura económica presenta otro dato interesante. Todos los expertos que han participado tuvieron que contestar a esta pregunta: "En su despacho, en la empresa en la que trabaja o entre sus clientes, ¿se ha desistido de realizar una nueva contratación por alguno de estos motivos?". La respuesta con más votos positivos fue "Sí, por el elevado coste". Esta respuesta obtuvo el 48% de los votos. En segundo lugar, un 18% contestó que no. La tercera opción más apoyada fue la que indicaba sí se había desistido de contratar "por los posibles riesgos a asumir en caso de tener que convertirlo a corto plazo en indefinido".