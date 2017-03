"La Junta publicará en abril el pliego para la compra del nuevo CTI"

-ha habido retrasos con los cursos de soldadura previstos. ¿Qué ha ocurrido?

-Se hicieron al principio tres. Se terminaron. Es verdad que hemos sufrido algún retraso pero por temas administrativos, porque las instalaciones estaban y el crédito también, pero para que al final se puedan poner en marcha necesita recorrer un camino. La semana pasada comenzó uno nuevo en San Fernando y el miércoles pasado comenzaron otros dos en Puerto Real. Hace unos días estuvimos viendo la opción de hacer también otro curso en Algeciras.

-¿Sí en Algeciras y no en Jerez, que lo ha reclamado?

-Estamos ordenando la formación en la provincia. Hemos cogido el mapa de Cádiz y hemos analizado los sectores: dónde se ubica el sector turismo en interior, en la Costa Noroeste, en El Puerto, Chiclana, San Roque, Grazalema. En todos esos municipios habrá un centro de formación relacionado con el turismo. El sector agroindustrial, donde más emplea es en Jerez, pues allí habrá formación de este sector. La soldadura, al nuevo CTI.

-Habrá, por tanto, nuevo CTI...

-Claro, pero no se llamará igual.

-¿Cuando?

-Espero que en el mes de abril se publique el pliego de condiciones para la compra del CTI. Hemos hecho los pliegos conforme a lo que Patrimonio nos ha dicho. Será el centro de referencia para soldadura, aunque habrá más especialidades. Volviendo a Jerez, el centro donde se iba a impartir otro curso de soldadura tiene un problema de instalaciones, por la extracción de humos. Repararlo iba a suponer un coste, cuando toda la soldadura se va a impartir en el nuevo CTI. Todo responde a una ordenación de la formación.

-¿Puede haber más CTI en la provincia?

-Con esto está cubierto para soldadura, con 60 alumnos por la mañana y otros 60 por la tarde, son 120 alumnos al día. Los cursos de soldadura son muy caros por instalaciones y material.

-Volviendo a los cursos, acaba de celebrar una reunión con el clúster marítimo naval de Cádiz. ¿Han pedido más formación?

-El clúster ya no pide a la Junta capacitaciones de alumnos, no necesita ya un determinado curso de 90 o de 120 horas. Ahora la necesidad es formación básica, para quien no ha cogido nunca un soplete, y que salga preparado para trabajar en la empresa que sea. Y esta es la formación que sí puede dar la Junta. El clúster nos entregó el listado de necesidades que tiene el sector y al día siguiente la jefa de departamento de homologaciones ya hizo el ajuste con respecto a las especialidades que tiene el Decreto ministerial.

-¿Y qué se necesita?

-Sobre todo caldereros e instaladores eléctricos. Este último es un perfil que si yo empezara mañana a estudiar es lo que haría, porque AGI demanda instaladores eléctricos, el sector aeronáutico, igual; el sector naval también. ¿Qué vamos a hacer? Pues poner eso en marcha lo antes posible. A través de la ITI hay presupuesto para centros de formación y para formación. Este año vamos a empezar.

-De nuevo la ITI. Pero ¿está notando ya el empresariado gaditano la llegada de estas ayudas?

-Tenemos unos fondos de 127 millones en Empleo y Economía. De todos los proyectos que tenemos en marcha, aquellos donde hay que hacer una obra son mucho más lentos, como por ejemplo el Centro de Fabricación Avanzada (CFA). En casos así cuesta más ver que el proyecto ITI está en marcha, lo que no significa que no se haya andado camino. Es un proceso de trabajo que no se ve a los ojos de los empresarios.

-Por cierto, ¿qué ocurre con el CFA provisional?

-Se está ultimando el convenio entre la Agencia IDEA y Navantia para empezar ya. El sector naval necesita mucho este centro.

-El nivel de empresas ha crecido en los dos últimos años, pero en base a pymes de pocos empleados y destrucción de grandes negocios de mucha plantilla. ¿Se nota en el empleo?

-Necesitamos que se creen empresas, es absolutamente necesario. Pero también es cierto que en los últimos años la destrucción de empresas ha decrecido y hay 13.000 empleos más hoy que en febrero del año pasado. Se nota y está relacionado. El problema de esta provincia es que las empresas tienen un tamaño pequeño, el 95% y, aunque son absolutamente necesarias, son más débiles y poco competitivas. Desde la ITI estamos sondeando los sectores para hacerlos más fuertes y competitivos. Las pymes tienen pocos recursos y eso las limitan en innovación tecnológica de procesos productivos y hoy la innovación es necesaria por competencia, por mantenerte en el mercado.

-En este campo de apoyo a las empresas, la Junta tiene los CADE. ¿Se nota más en Cádiz?

-Estadísticamente, la empresa que se crea en un CADE tiene un periodo de supervivencia mayor a la que lo hace fuera de ese paraguas. Hay 25 en toda la provincia. Este año se abrirán dos más y vamos a prestar servicio en otros dos municipios, Tarifa y Conil. A través de la ITI tenemos que llegar a las necesidades de cuantos más municipios mejor. Estamos licitando los proyectos de tres naves en Sanlúcar y el traslado de donde están ahora a un edificio que estrenaría la Fundación Andalucía Emprende. Se va a licitar el proyecto para ampliar el de Arcos. En Chiclana, seguirá en el centro del municipio pero ampliaremos a otro en el polígono de Pelagatos, a un edificio que nos ha cedido el Ayuntamiento. También se licita el proyecto del CADE de Conil y el de Tarifa. Además vamos a cambiar el diseño de estos centros, que sea más actual, los emprendedores tienen hoy otras necesidades de recursos e infraestructuras y nos vamos a adaptar.