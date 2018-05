La Junta espera los resultados de la última inspección para frenar a Pascual

La Junta de Andalucía anunció ayer la puesta en marcha, a partir de la semana que viene, de la nueva Unidad Funcional de Salud Bucodental y Cirugía Maxilofacial de su hospital de San Carlos de San Fernando. Durante la presentación ante los medios, el delegado del Gobierno de la Administración andaluza en Cádiz, Juan Luis Belizón, fue, una vez más, preguntado por los planes de la Junta con la empresa Pascual.

Belizón indicó que sus servicios jurídicos siguen a la espera de conocer el informe elaborado a raíz de la última visita de la Inspección al hospital de San Rafael, de Cádiz, donde el empresario gaditano José Manuel Pascual lleva ofreciendo sus Urgencias gratis, desde hace dos meses y pico.

Ésta es la segunda vez que San Rafael recibe la visita de un inspector de la Junta en un corto espacio de tiempo, y es de esta visita de la que la Junta espera un informe que le oriente sobre la manera que Salud "actuará" para intentar frenar esa gratuidad, a sabiendas de que Pascual no tiene concertado su hospital de Cádiz capital con la Junta de Andalucía.

Según relató a este medio un trabajador de San Rafael, "el último inspector que vino nos bombardeó a preguntas, con el claro objetivo de no dejar ningún cabo suelto que pudiera permitirle a Pascual pasar facturas a la Junta por todo este servicio que ahora ofrece gratuitamente". "Es su miedo, y los tiros no van por ahí", comenta esta trabajadora, que afirma que el objetivo de esta iniciativa "no es otro que ofrecer a los gaditanos un servicio eficaz y rápido que es lo que necesitan, lejos de las largas colas y horas de espera en las Urgencias de los hospitales públicos".

Los trabajadores de Pascual critican que la Junta no concierte los servicios del hospital de San Rafael, "algo que, en su día, prometió Jiménez Barrios, y que, al parecer, se le ha olvidado y nadie quiere recordárselo".

Cabe recordar que la Junta advirtió a Pascual de que tomaría las "medidas necesarias" para frenar la gratuidad del servicio de Urgencias de San Rafael, en Cádiz.