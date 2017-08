La Junta certifica que el transformador del hotel de Tarifa no tenía deficiencias

La Junta de Andalucía certificó ayer que no constaban deficiencias en el transformador en el que se ocasionó la deflagración que conllevó al posterior incendio en el hotel de Tarifa que se cobró la vida de dos trabajadoras de 32 y 33 años y dejó otros cinco heridos.

La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez, aseguró que esta instalación contaba con la documentación reglamentaria obligatoria tanto para su puesta en servicio (con fecha 11 de noviembre de 1993) como en lo relativo a las posteriores revisiones periódicas obligatorias, la última de las cuales se realizó el 29 de julio de 2015, según informó ayer la Junta en una nota.

Por otro lado, apuntó que según la documentación existente, en el momento del accidente no constaban deficiencias en el transformador. La delegada recalcó que la Junta, en el marco de sus competencias y como hace habitualmente con este tipo de instalaciones eléctricas, "controla el estado de este tipo de instalaciones, los transformadores de potencia, que son elementos muy fiables y seguros e imprescindibles para poder dar suministro eléctrico a los usuarios". Pérez también informó de que hasta la fecha del accidente no constan denuncias contra el establecimiento hotelero en lo relativo a la prevención de riesgos laborales ni constan deficiencias al respecto. Pese a todo, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz investigará los hechos y emitirá un informe que será enviado posteriormente a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay que recordar que CCOO envió la semana pasada una denuncia ante la Inspección de Trabajo para indicar que "el lugar de descanso de los trabajadores no cumplía con la normativa".

Por otro lado, la delegada insistió en que continúa abierta una investigación sobre el accidente en la que la Junta participa y a la que aportará toda la documentación que sea requerida. Asimismo, Gema Pérez quiso reiterar este lunes el pésame de la Junta por el fallecimiento de dos jóvenes en el accidente y recordó que el Gobierno andaluz participa en la investigación abierta para determinar las causas de siniestro.

Tal como se detalló ayer desde la Delegación, cualquier centro de transformación de empresa distribuidora necesita autorización administrativa conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.