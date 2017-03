Dos militantes socialistas de la Junta Vecinal de la ELA pasan al Grupo Mixto

La falta de apoyo de la Secretaría Provincial del PSOE, que preside Irene García, ha llevado a dos miembros socialistas de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Zahara de los Atunes a registrar su intención de abandonar la representación de esta formación política y mantener ambos puestos en el Grupo Mixto.

Se trata de Estefanía Guirola y José Matías Guerrero, quienes aseguran que hay descoordinación general entre la dirección del partido en el ámbito provincial.

"No ha habido mucho trato y sí poca atención, además de no formalizar el grupo para desarrollar nuestra actividad política", dijo José Matías.

Tras varios amagos de dar este paso, y no tener respuesta, han formalizado esa salida del PSOE. "No nos compensa estar trabajando para un partido provincial que no nos hace ni puñetero caso", se lamentó Matías, quien asegura sentirse "ignorado, ya que un partido nunca debe dejar a ninguno de sus articulaciones sueltas por muy pequeñas que sean", comentó.

José Matías explicó que al ser una Entidad Local Autónoma (ELA) desconoce en qué situación legal quedarán, por lo que han remitido un escrito a la Secretaría General del Ayuntamiento de Barbate, al ser la Administración matriz, para que les aclare dicha situación. Su propósito, en todo caso, es pasar al Grupo Mixto.

Ambos pretenden terminar el presente mandato corporativo en la oposición defendiendo los intereses de los zahareños, además de llamar la atención al equipo de gobierno cada vez que no estén de acuerdo con los asuntos que afecten a la ciudadanía zahareña.

De momento, no está entre sus movimientos políticos más inmediatos crear una nueva formación o afiliarse a otra agrupación ya constituida, aunque José Matías no cierra ninguna puerta a seguir en la política local.