La Junta desvincula las neumonías del Río San Pedro del polvo de La Cabezuela

Tras la reunión celebrada ayer en la delegación Territorial de Salud, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, se mostró satisfecho por el mensaje de "tranquilidad" que había recibido en el encuentro, "no solo a nivel político sino también técnico".

"Nos dicen que los datos publicados no son demasiado estrictos y que, efectivamente, se han detectado más casos de neumonía en la barriada pero no de neumonitis, que es la que se puede generar por el polvo en suspensión", dijo el alcalde puertorrealeño, quien también trasladó el mensaje de la delegación de Salud en el que aseguran que "en Puerto Real no hay diferencias con otros municipios ya que solo se han detectado cuatro casos de neumonitis y ninguno de ellos en el Río San Pedro"

En cualquier caso informó de que se van a realizar estudios epidemiológicos en los que se analicen los casos teniendo en cuenta otros factores como la edad de la población. No obstante, Antonio Romero sí reconoció que "la salud en general del Río San Pedro es peor que la de otras zonas, y eso está causado por otras muchas cuestiones de las que Salud nos va a facilitar más detalles para seguir trabajando y buscar soluciones".

Referente a la alarma generada, Romero considera que "la respuesta que dio la Consejería de Salud no fue la más acertada y la utilización de los datos por parte del PP tampoco lo ha sido porque se ha generado una alarma innecesaria", concluyó.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, en torno a la difusión de una respuesta parlamentaria sobre casos de neumonías en la Barriada de Río San Pedro. El objetivo de este encuentro, al que también han asistido técnicos de Salud Pública y representantes vecinales, era transmitir al primer edil un mensaje de absoluta tranquilidad.

Ante la intranquilidad de la población, los técnicos de Salud Pública de la Delegación han recabado la información sobre los casos de neumonitis -inflamación de los pulmones por la exposición a agentes irritantes presentes en el aire- entre 2012 y 2016 en la provincia y se observa que se han detectado 112 casos, cuatro de ellos (el 3,6%) en Puerto Real y ninguno en la Barriada de Río San Pedro.

Asimismo, la Delegación se ha comprometido, en aras de transmitir una mayor tranquilidad a la población, a profundizar en este tema para tener los indicadores oportunos para poder compararlos con el resto de la provincia. Además, sus técnicos han mostrado toda la disponibilidad a trabajar esta cuestión a través del Plan Local de Salud, del que, próximamente, se celebrará una jornada.