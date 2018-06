La Junta busca en Madrid su aliado para unir todo el suelo industrial de la Bahía

Una de ellas, sobre Las Aletas. Y aquí aprovechó para repartir en el mapa las piezas que lleva tiempo manejando. No lo escondió. Del proyecto de Las Aletas anunció que el trabajo técnico ya está acabado. Es más, iba a presentarse el próximo viernes, pero con el cambio de Ejecutivo, "habrá que esperar a que esté recompuesto el Gobierno", dijo. Para el vicepresidente "no va a ser la Junta la que anuncie el trabajo realizado sin la pieza fundamental que es el Gobierno central. Tengo una gran confianza porque al frente del Ministerio está mi compañera de gabinete hasta hace tres días, María Jesús Montero, a quien ya he trasladado la importancia de este trabajo técnico y la necesidad de dar celeridad a su presentación. Me ha pedido el tiempo necesario para nombrar al responsable correspondiente que será el presidente del Consorcio".

La patronal "no ve motivos" para la huelga del Metal

La Junta de Andalucía anunciaba ayer dos nuevas convocatorias de subvenciones a pequeñas y medianas empresas para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, que se publicará a lo largo de este mes. Manuel Jiménez Barrios explicó ayer que "la inversión en seguridad es una inversión productiva", pero no ofreció más detalles sobre la convocatoria de subvenciones. Durante el encuentro, también se abordó la capacitación de los trabajadores del Metal y el vicepresidente de la Junta señaló que se está trabajando para recuperar la formación profesional especializada en los centros especiales como el de San Fernando o la formación dual que se va a poder hacer en la propia empresa. Jiménez Barrios subrayó el "alto nivel de cualificación" de un sector, con cerca de 12.000 trabajadores y más de 700 empresas. En este sentido, valoró que hayan sido capaces de "navegar en la crisis y de "abrir fronteras, no solo para las empresas tractoras, sino también para ellas mismas". Por este motivo, indicó que "ahora que han llegado a la orilla", la Administración va a estar "cerca de ellas". El presidente de la patronal, José María Camacho, no obvió el recuerdo de los dos trabajadores fallecidos en Puerto Real semanas atrás, y afirmó que "en los accidentes hay que llegar hasta la raíz de cada uno de ellos para poder explicarlos". Y se refirió a la apuesta de la Junta por la formación. "Es importantísimo que en un futuro se capacite aún más a los profesionales de la Bahía, porque si hay buenos profesionales habrá trabajo y más capacidad para hacerlos bien en precio y en fecha", dijo. Por último, preguntado al respecto, Camacho dijo no compartir la convocatoria de huelga general en el sector para el día 13 por parte de la Coordinadora de Profesionales del Metal (CPM) y varios sindicatos (no los mayoritarios". Aseguró que "no hay motivos y menos en estos momentos, con una fecha de entrega para unos trabajos que han costado mucho esfuerzo y estamos a punto de terminar, y esto lo que hace es lastrarlos. Se debe hacer de otra manera, para eso están las mesas de diálogo. Si no hay acuerdo, entonces sería pertinente la huelga, pero sin intentar nada antes, no lo veo".