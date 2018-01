Julián Muñoz vuelve al CIS de Algeciras tras ser descubierto bailando sevillanas en un bar

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha tenido que volver a vivir ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras después de que apareciesen unas imágenes suyas bailando sevillanas en un bar. Desde febrero, el ex regidor marbellí podía dormir en su casa y no acudía a establecimiento penitenciario alguno, ya que se le otorgó un dispositivo de control telemático.

Su letrado en asuntos penitenciarios, Antonio José García Cabrera, explicó que se le comunicó por teléfono a Muñoz que fuera al CIS y desde las 12.00 de ayer permanecía en dicho lugar, aunque "no le han notificado ninguna resolución de los motivos de la decisión, sólo que tiene que permanecer allí".García Cabrera indicó que "no le han puesto horario de salida, por lo que no podrá hacerlo" por el momento

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acordó el año pasado que el ex alcalde cumpliera la condena que le queda fuera del CIS, residiendo en su domicilio y estableciéndose un control telemático, en atención a su estado de salud. De esta forma, se aplicaba un tercer grado "acorde con el estado de salud y la situación personal del interno", que, "sin que se convierta en una suerte de arresto domiciliario".