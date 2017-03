Juan Gutiérrez, la memoria sin odio

Anteayer falleció en San Fernando Juan Gutiérrez. Era hijo del guardia civil Juan Gutiérrez, asesinado en 1936 en Setenil y que protagonizó en los Sucesos de Casas Viejas, tres años antes, una historia de valentía de esas que merecen ser recordadas y contadas por siempre: conducía a dos vecinos del pueblo a los que acababa de detener y cuando se dio cuenta de que a los detenidos los estaban matando, los dejó escapar. Incumplió así las órdenes del capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas, que decidió dar un escarmiento cuando el pueblo ya estaba en calma, cuando ya había sido sofocada la insurrección armada. Juan Gutiérrez se arriesgó mucho, se puso él mismo en peligro, pero se negó a participar en aquel crimen.

Hace unos años, el historiador Jesús Núñez y yo escribimos un reportaje conjunto sobre Juan Gutiérrez. Habíamos cruzado datos obtenidos durante nuestras investigaciones respectivas y habíamos sabido así que el hombre que les había salvado la vida a dos anarquistas en Casas Viejas en enero 1933 había sido asesinado después, al inicio de la Guerra Civil, por unos anarquistas.

Tras leer el reportaje, el hijo de Juan Gutiérrez escribió una carta a Diario de Cádiz que fue publicada el 2 de mayo de 2008. "Nunca lloré la muerte de mi padre", comenzaba aquella memorable carta. Y continuaba: "Lo perdí a los seis meses de nacer. Me crié, al igual que otros chiquillos de aquellos tiempos, huérfano de padre. Mi madre, sin recursos económicos, se dedicó a coser en casas particulares para sacar adelante a sus dos hijos y, como quiera que vivíamos en la casa de una hermana viuda -también sin recursos- que tenía tres hijos, fue ella quién tuvo que asumir la crianza de todos con sus únicos ingresos fruto del trabajo de sus manos, mientras que su hermana se dedicaba a los menesteres de la casa. Aunque la Guardia Civil nos ofreció los colegios de huérfanos, mi madre lo rechazó pues era joven y no quiso separarse de sus hijos.

El año 1947 marca otro hecho trágico para mi familia. Ante la grave crisis económica, mi tía y primos emigran a Buenos Aires con un familiar y mi hermana fallece con tan sólo 17 años. Ante tal adversidad, en el año 1951 mi madre, con objeto de procurarme un futuro mejor, decide que ingrese en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Hoy, a mis 72 años y a raíz del artículo aparecido en Diario de Cádiz, titulado El trágico destino del guardia civil gaditano Juan Gutiérrez López, he podido llorar a mi padre, desahogándose mi corazón y me he parado a pensar lo que pasaría por su mente a sus 33 años, cuando lo sacaron de la cama y se dio cuenta de que iba a morir en ese mismo instante y a pocos metros de su familia. Su esposa tenía 26 años, sus hijos: 6 años la mayor y 6 meses el pequeño.

Dicho artículo hacía referencia a hechos ocurridos en Casas Viejas, Chiclana y Setenil y aunque de todos ellos tenía noticias (mi madre me los contó), no los conocía con tanto detalle y crudeza. Lo que sí me decía, siempre que aparecía algún artículo relacionado con los Sucesos de Casas Viejas, era: "Algún día saldrá a relucir que gracias a tu padre dos vecinos del pueblo salvaron sus vidas, pues los dejó escapar cuando iban conducidos para ser fusilados". De este hecho mi padre le había dicho que nunca dijera nada por su propia seguridad y la de la familia. En Setenil había pedido convalecencia por enfermedad, licencia que le fue concedida y que le llegó con tiempo suficiente pero, de común acuerdo con el comandante de puesto, acordaron postergarlo ante el temor de acciones violentas de anarquistas que acosaban a los pueblos de la Sierra y que imponían su poder por medios violentos. Ello vino a confirmar que el destino de mi padre inexorablemente se estaba cumpliendo.

Al leer el artículo citado, me he sentido más que nunca orgulloso de mis padres y he entendido el enorme sacrificio de mi madre que nunca me inculcó odio a los que tanto daño nos hicieron. Ella siempre decía: "El que esté libre de culpa que tire la primera piedra". Lo que nunca se debe inculcar a nuestros hijos es el odio ni la venganza pues en todas las contiendas existe un denominador común: al final todos pierden. Estos sentimientos se los he inculcado a mis hijos, y prueba de ello es que a la vista del artículo me han preguntado si era verdad lo que en el mismo se decía".

Juan Gutiérrez ha fallecido a los 81 años de edad. Era el vivo ejemplo de que puede haber memoria sin odio.