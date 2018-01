José Manuel Jareño es elegido miembro del Consejo Consultivo

José Manuel Jareño, ex decano del Colegio de Abogados de Cádiz y conocido letrado penalista de la provincia gaditana, fue designado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta como uno de los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano cuya función es emitir dictámenes sobre normativas impulsadas por la administración autonómica y las entidades locales, entre otras.

"He alcanzado el cielo de los juristas con este nombramiento, el Consejo Consultivo es un órgano de sumo prestigio", declaró ayer a este medio Jareño, quien quiso agradecer a la presidenta y al vicepresidente de la Junta la confianza depositada en él para ejercer este cargo por un periodo de cinco años (con posibilidad de reelección una sola vez). "Es todo un honor, me siento muy reconocido por haber sido seleccionado entre tan buenos juristas que hay en Andalucía".

Jareño subraya "el gran nivel" del resto de miembros que integran el nuevo órgano andaluz

El que fuera decano del Colegio de Abogados de Cádiz durante ocho años confiesa que se ha quedado "a las puertas" de este nombramiento como consejero en ocasiones anteriores. Por eso "ahora -una vez elegido- lo que toca es dar la talla y trabajar con honradez y seriedad", subraya el abogado gaditano.

Además, José Manuel Jareño ha resaltado "el gran nivel" del resto de consejeros -algunos nuevos y otros tantos reelegidos- que integran el actual Consejo Consultivo de Andalucía. "Me voy a sentar con gente de mucha categoría".

Con dedicación exclusiva renueva en el cargo, por un nuevo periodo de cinco años, la ex consejera de la Junta Begoña Álvarez, mientras que se incorporan la ex consejera de la Junta y senadora Mar Moreno; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva. El ex presidente de la Junta Rafael Escuredo también forma parte de este grupo, pero no se ha visto afectado en este proceso de cambio porque ya renovó en el año 2014.

Además de Jareño, sin el requisito de exclusividad han sido nombrados como consejeros Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia de España y asesora técnica en el área de trabajo de Defensor del Pueblo; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de Comisiones Obreras; y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT. Asimismo, en este grupo, que integra el pleno del Consejo Consultivo, continúa en el cargo Ana Cañizares Laso, consejera desde 2008.

Al frente del Consejo Consultivo de Andalucía sigue Juan Cano Bueso como presidente.