Una fotografía de José Antonio Tomás anunciará la próxima Feria de Primavera

El boceto presentado por el fotógrafo puertorrealeño José Antonio Tomás, ha sido designado por el jurado constituido a tal efecto para que, en su versión definitiva, anuncie la Feria de Puerto Real de 2018, que se celebrará del 30 de mayo al 4 de junio.

El jurado, presidido por el teniente de alcalde, Alfredo Charques, y formado por Rocío Campos, bailaora y profesora de baile; José Natalio Delgado, en representación de los caseteros de Feria; y la artista plástica Lucía Miranda, tomó ayer la decisión tras valorar las obras presentadas al concurso organizado por el Ayuntamiento.

El cartel definitivo será presentado en un acto oficial en fechas próximas a la Feria. Como principal novedad en esta edición, el cartel recoge la denominación Feria de Primavera, con la que se conocerá oficialmente a esta fiesta desde ahora.

Tras conocerse la noticia, José Antonio Tomás se mostró agradecido con el jurado y no ocultó la ilusión que le hacía que una fotografía de su creación sea la que anuncie la feria de su ciudad. "Espero que guste mucho y que los puertorrealeños y puertorrealeñas la reciban con el mismo cariño con el que yo la he realizado. He intentando plasmar en ella la esencia de la Feria. Todo desde el prisma de mi cámara, con el respeto que se merece una de las ferias más antiguas de Andalucía", dijo Tomás a este periódico. Es la primera vez que la feria se anunciará con una fotografía de Tomás, que ya firmó otros carteles como el de la Semana Santa o la Navidad.