Jiménez Barrios pide al Gobierno que defienda los empleos en la Base de Rota

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, pidió ayer al Gobierno central que se implique en la defensa de los puestos de trabajo de españoles en las bases militares de EEUU, pues aventuró que los despidos que ha habido hasta ahora pueden ser "la punta del iceberg".

El vicepresidente andaluz hizo esta reclamación tras reunirse con los trabajadores de la Base Naval de Rota, que han llevado a cabo movilizaciones y huelgas en los últimos meses para denunciar el despido de una docena de empleados españoles de la empresa adjudicataria Louis Berger. Jiménez Barrios destacó que el Gobierno español "tiene que ser consciente de las compensaciones que la administración estadounidense se comprometió en afrontar por la instalación o uso de dos bases militares en territorio andaluz".

Hablará con los ministerios de Empleo y Exteriores para "que se respete la ley"

El vicepresidente insistió en la "necesidad imperiosa" de que se cumplan los acuerdos de compensación. Recordó que "un incremento de marines" en estas bases "como el que se ha producido en los últimos años, en especial con la llegada del escudo antimisiles, debe ir asociado un incremento de personal laboral español". "No puede ocurrir que haya más personal civil norteamericano y menos español", indicó tras señalar que el descenso de personal español registrado hasta ahora puede ser "la punta del iceberg" porque "se están produciendo externalizaciones que significan despidos para los españoles, algo que no cumple el acuerdo bilateral".

Jiménez Barrios anunció que se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Empleo para que interceda por los trabajadores de la empresa Louis Berger, adjudicataria de contratos estadounidenses en esta base, porque "no es posible entender" que "no respete la legislación laboral". Y añadió que "no es de recibo" que los servicios mínimos para las jornadas de huelga de sus trabajadores los estableciera el delegado del Gobierno en Andalucía".