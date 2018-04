Jaime Cantizano emite en su Jerez natal 'Por fin no es lunes'

El periodista Jaime Cantizano ha elegido Jerez, su ciudad natal, para emitir por primera vez en exteriores su nuevo programa radiofónico Por fin es lunes, que desde el pasado 13 de enero dirige y presenta en las mañanas de sábado y domingo en Onda Cero.

Entre el aroma que se respira al rodearse de todas y cada una de las botas de vino de la bodega Williams&Humbert con el sabor más puro de un jerez, el periodista emitía en la mañana de ayer en la cadena nacional todo el contenido de su programa matutino de una manera especial.

La próxima parada de 'Por fin no es lunes' tendrá lugar en la aldea de El Rocío

Cantizano y su equipo señalan que el programa tenía "un sabor diferente". "Hoy el programa ha sido distinto. Hay que tener en mente que nos dirigimos a oyentes de todo el país, pero venir a la ciudad ha sido la excusa perfecta para hablar de cosas interesantes pero que se viven y se hacen con gente de este lugar. Ha tenido un permanente aire jerezano sin olvidar las secciones habituales que conforman el programa", explica el periodista.

Cantizano, criado en el barrio de La Granja junto a toda su familia, inicia su trayectoria profesional en el mundo de la radio con tan solo 17 años, cuando presenta Los 40 principales del municipio jerezano. Es así como consiguió hacerse un hueco en Radio Jerez, en la Cadena SER, trabajando los fines de semana, una o dos horas durante los sábados y domingos en turnos muertos que "le tienen que dar a alguien que acaba de empezar en el mundo de la comunicación".

Tras abandonar el mundo de la radio después de todos los logros conseguidos durante cuatro años en Atrévete de Cadena Dial para dedicarse a otros proyectos profesionales, vuelve después de cinco años a la que según el periodista es su casa. "Este nuevo programa es un proyecto que espero que sea para largo plazo. Estoy muy contento, el recibimiento ha sido como volver a casa y empezar en Jerez es una buena manera de abrir esa puerta a la salida del éxito".

Cantizano asegura que su ciudad natal le acoge siempre "con los brazos abiertos en cada visita". "Mis paisanos me reciben como si nunca me hubiese ido. Esta mañana he tenido la sensación de no hacer un programa nacional, sino local, de cuando hacía la radio local, que además ha sido mi mejor escuela, a la que le tengo mucho que agradecer", explica.

La siguiente parada de Por fin no es lunes traerá aires marismeños, puesto que el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de mayo el programa se emitirá en directo desde la aldea de El Rocío, como harán el resto de programas importantes de la cadena nacional Onda Cero. "He tenido la oportunidad de comprobar que el camino de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera es uno de los más bonitos que pueden existir en la romería porque lo he hecho durante cuatro años. Estoy seguro de que será otra parada especial para todo el equipo", señala.

Cantizano no se ha ido de Jerez sin dejar huella. La bodega Williams & Humbert cuenta ya con una bota en la que se deja ver la vinculación del periodista con su tierra de origen. "Volver aquí ha sido como un déjà vu, donde también grababa hace 18 años diferentes programas de radio. Con una copa de vino la cosa suena diferente y a partir de la segunda, todo es alegría y buenos momentos entre amigos ", concluye. Ahora ya sabemos que a Cantizano la vida le sonríe siempre con una copa de jerez.