Interior da por cubiertas al 90% la plantilla de cuerpos de seguridad

El subsecretario de Interior, Luis Aguilera, insistió ayer en que la dotación de efectivos de Policía y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar "no es escasa" porque la cobertura de las plantillas llega casi al 90%, cifra que según dijo es supera a la media nacional. Aguilera respondió de esta manera en la Comisión de Interior del Congreso al diputado socialista Salvador de la Encina, que presentó una batería de preguntas sobre la seguridad en la comarca, y al representante de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, aunque no obtuvieron respuestas concretas.

El diputado socialista expresó su decepción tras esta comparecencia porque, según dijo al propio subsecretario, esperaba "algo más" después de la reunión que mantuvieron el pasado lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Una de las principales demandas por parte de los sindicatos policiales es la recuperación del Grupo Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) en la comarca y De la Encina se lo trasladó al subsecretario, que respondió de esta manera: "La Udyco lleva a cabo un esfuerzo constante contra el narcotráfico y tiene una sección operativa que depende de la Brigada Central de Estupefacientes que integran dos grupos operativos, uno con base en Chiclana y otro en Isla Cristina, que ha tenido un significativo aumento de 11 a 17 integrantes".

De la Encina también preguntó por la estrategia del Ministerio del Interior para combatir eficazmente el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, por el déficit de plantillas en las unidades de Policía Judicial en Cádiz y Algeciras en un 40% desde 2012 y por la fecha prevista para aprobar la construcción de la nueva Comisaría de La Línea.

Aguilera no aportó datos concretos de ninguna de estas cuestiones y aseguró que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "trabajan intensamente" contra el narcotráfico "en toda España, no sólo en el Campo de Gibraltar", con "resultados muy positivos en cuanto a incautaciones y aprehensiones de todo tipo".

El subsecretario argumentó que las medidas que el Ministerio de Interior pone en marcha son "numerosas", pero sin citar el solicitado aumento de medios personales o materiales en la comarca tan demandado por los sindicatos y asociaciones policiales.

El representante de Interior manifestó que, a pesar de todas esas medidas, se siguen produciendo hechos delictivos, pero eso "no permite calificar que el trabajo que se está haciendo es poco riguroso", sino que hay "resultados palpables" de que las medidas están siendo útiles porque, entre otros aspectos, indicó que en 2017 las cifras de incautaciones de drogas "fueron de las mas altas de los últimos años".

Como medida excepcional, el subsecretario citó la existencia de más de una comandancia de la Guardia Civil en la provincia. Además, insistió que la dotación de efectivos policiales "no es escasa ni reducida" porque hay más de 4.000 agentes y una cobertura de plantillas de casi el 90%. Al respecto, De la Encina le recordó que los catálogos están obsoletos porque datan de hace 15 años.

Para Luis Aguilera, la cuestión de la cobertura de plantillas es "clave" porque "se ha venido de una situación de reducción en las ofertas de empleo que tuvo que afrontarse pero que se está superando" y ya se avanza en la recuperación de los efectivos. "El tema de las narcolanchas y de los refuerzos son cosas que hay que articular, pero quiero señalar que el problema estructural es el que es y viene de donde viene", apuntó.

Sobre las previsiones para la construcción de una nueva Comisaría de Policía en La Línea, Aguilera indicó que aún no hay disponibilidad presupuestaria para ello y recordó que ya están en marcha la construcción de la nueva Comisaría de Jerez y la reforma de la provincial.

Plan de desarrollo

En paralelo, en el Parlamento de Andalucía también se debatió ayer la situación que vive La Línea en particular y el Campo de Gibraltar en general con una proposición no de ley presentada por el PSOE que recoge una serie de medidas a adoptar por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. La propuesta, aunque se encontró con críticas por parte de PP, Podemos y Ciudadanos, contó con el respaldo de todos los grupos, que expresaron su deseo de que se lleve a cabo y no se quede en papel mojado, como suele pasar con este tipo de iniciativas.

Rocío Arrabal fue la encargada de defender esta PNL y en su exposición solicitó que se destinen de forma permanente los efectivos necesarios en el Campo de Gibraltar para "restablecer el estado de derecho".

La parlamentaria Inmaculada Nieto (IU) recordó que la Junta desplazó la semana pasada a La Línea al viceconsejero de la Presidencia, Fernando López Gil, y a todos los delegados territoriales en una visita calificada como decepcionante por parte del alcalde. También indicó que las numerosas visitas de representantes del Gobierno central han venido sin medidas concretas.

"Las propuestas del PSOE vienen de la compilación de años y años en los que no se ha actuado de la forma debida. La comarca tiene problemas coyunturales, agravadas por el repunte de la delincuencia", indicó.

Sergio Romero, de Ciudadanos, recordó que ya se debatió en el mismo espacio hace cinco meses una propuesta similar, también llevada por el PSOE, sin que se haya puesto en marcha ninguna de esas medidas. "Esto no va de quién trae más iniciativas. La situación está así porque no se ha estado a la altura de las circunstancias en 30 años y no se ha atendido como necesitaba ese territorio", afirmó.

"Es una iniciativa magnífica. Pero es un recetario. Si la unanimidad logra que se ponga en marcha todo, en un año el Campo de Gibraltar sería Silicon Valley, una zona de referencia de riqueza. Pero hay un problema estructural desde hace mucho tiempo. Creo que se ha puesto el listón demasiado alto. Y luego viene la frustración de los ciudadanos porque saben que no se va a poner en marcha de forma efectiva", criticó el parlamentario de Ciudadanos, que recordó que tampoco se ha puesto en marcha ninguno de los puntos que contenía una PNL presentada por la formación naranja para paliar el Brexit.

Jesús Rodríguez, de Podemos, indicó que en la proposición no de ley hay "propuestas que son interesantes y otras frutos de la discusión que hemos tenido meses atrás" y afirmó que "falta autocrítica" por parte del PSOE. "Los problemas que se dan en el Campo de Gibraltar son históricos por una serie de agravios de gobiernos de todos colores".

El parlamentario popular Jacinto Muñoz indicó que todos deben estar de acuerdo en que el Campo de Gibraltar necesita un plan integral de desarrollo, "pero con la participación de todos".

"Le falta contundencia y claridad. Ustedes son el Gobierno de la Junta, deberían aportar planes concretos específicos con partidas presupuestarias y no hay ni una crítica a la deficiente acción de la Junta en la comarca", destacó.