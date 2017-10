Integración frentea separatismo

Alejandro Jiménez es un malagueño de 21 años con diversidad funcional que ha logrado independizarse gracias a Universo Santi, el primer restaurante del mundo atendido al 100% por personas con discapacidad inaugurado ayer en la finca El Altillo de Jerez. Como muchos de sus compañeros con diversidad funcional que compone la plantilla de este proyecto único, este joven ha logrado la independencia sin menospreciar la democracia y sin pisotear la Constitución.

Para Alejandro Jiménez, que habló en público en representación de sus compañeros, trabajar en Universo Santi en la cocina, lo que más le gusta, es "un trozo de corazón", además de una oportunidad de demostrar su valía profesional, como la del resto de una plantilla para la que el acceso al mercado laboral era una carrera de obstáculos insalvable.

El proyecto cuenta con apoyo de una treintena de entidades y de todas las administraciones

Fuera de micrófonos, José Herruzo, chiclanero de 53 años y otro de los miembros del equipo de cocina de Universo Santi, aseguró que este proyecto "nos da la vida, porque es una oportunidad de sentirnos útiles". Tras varios años dejándose la piel en el sector de la construcción, José perdió su empleo al sufrir una lesión en la rodilla que le obligó a operarse para ponerse una prótesis. "Iba a pedir trabajo a las oficinas de empleo y me rechazaban porque tenía una paga mísera de 580 euros, como si con eso se pudiera pagar una hipoteca y mantener una familia", lamentó este ayudante de cocina, quien agradece que "unos cuantos locos se unieran para sacar adelante este proyecto; ¡bendita locura!".

Mientras en Cataluña se consumaba ayer la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament, un paso más en el desafío separatista, en Jerez se daba una lección de integración social con este proyecto impulsado por la Fundación Universo Accesible. Un ejemplo claro de que no hay color político cuando se trata de apoyar una buena causa, una causa noble que además de contar con el respaldo de multitud de patronos privados, tiene el apoyo incondicional de todas las administraciones públicas, la local, la autonómica y la central, representada ayer por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la alcaldesa, Mamen Sánchez. El acto contó con la presencia de otros responsables políticos como el líder del PP-A, Juanma Moreno, y el de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín.

Precisamente, la regidora jerezana dio muestras de la avenencia entre las distintas instituciones públicas al reconocer abiertamente que el actual gobierno socialista no dudó un instante en sumarse al proyecto iniciado en el anterior mandato municipal del PP.

El azar quiso que el órdago secesionista coincidiera en el mismo día con el "sueño hecho realidad" de un catalán, el de Santi Santamaría, el primer cocinero de Cataluña en conseguir tres estrellas Michelin y el primero de España en reunir siete de las preciadas estrellas, como subrayó durante la inauguración el presidente de la entidad sin ánimo de lucro Universo Accesible, Antonio Vila.

Universo Santi aún tardará un mes en abrir sus puertas al público en El Altillo, una finca de 70.000 metros cuadrados que en tiempos fue una viña, hasta que el fundador de González Byass, Manuel María González, lo transformó en lugar de recreo en la segunda mitad del siglo XIX.

La alta cocina y la integración social se dan la mano en un "proyecto único en el mundo", significó Vila ante las más de 200 personas de la sociedad civil y la política jerezana y andaluza congregadas ayer en la finca El Altillo, cuya plantilla la integran una treintena de personas con diversidad funcional de diverso grado, a las que se suman otras 15 que actualmente reciben formación, seleccionadas de entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia.

El presidente de la Fundación Universo Accesible recordó que el proyecto empezó a gestarse hace tres años y después de 25 meses de duro trabajo desde que comenzó la limpieza de la finca durante la que se sacaron 250 cubas de basura, "el sueño se ha hecho realidad". "Un mundo no mejora con palabras sino con hechos", prosiguió Vila, quien destacó el esfuerzo de los patronos y colaboradores que han hecho posible la puesta en marcha de Universo Santi, y que ilustró con el ejemplo del traslado de las cocinas de Santi Santamaría del restaurante Can Fabes hasta Jerez, "desmontada y posteriormente montada pieza a pieza y para lo que hicieron falta 28 viajes y recorrer más de 20.000 kilómetros".

Para el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, "las personas con diversidad funcional merecen que una sociedad moderna y democrática las tenga en cuenta, y este es un ejemplo extraordinario". Y en clara alusión al desafío catalanista, significó que "esta es la realidad a la que deben dedicarse las administraciones y las empresas, por la que de verdad merece la pena trabajar", al tiempo que felicitó a todos los que han hecho realidad el proyecto.

La nómina de patronos y colaboradores de este proyecto asciende a una treintena de entidades, empresas e instituciones, caso de la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundación Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Rotary Club Jerez, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca y Disegna.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, también tuvo palabras de reconocimientos para los impulsores y patrocinadores de esta iniciativa, "un proyecto que representa toda una oportunidad para los que se esfuerzan en el día a día para superar obstáculos". .

En la misma línea, la alcaldesa Mamen Sánchez indicó que Universo Santi es la prueba de que las personas, con voluntad, esfuerzo y compromiso, son capaces de hacer posible lo imposible, de hacer realidad lo que parecía un sueño".