Instan a los vecinos a pasar la inspección técnica de sus motos

La Policía Local ha informado públicamente a los propietarios de ciclomotores que entre los días 19 y 23 de febrero, si no se producen cambios de última hora, se desplazará a esta localidad una estación móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para ciclomotores. Un aviso que se ha difundido a través de la distribución de la pertinente cartelería por el pueblo con el fin de que los interesados puedan concertar la cita vía por vía telefónica. Dicha estación móvil se ubicará en el recinto ferial.

Así, los agentes recuerdan que pasar la ITV es obligatorio y supone motivo de sanción circular sin tener la inspección técnica al día. Además, en caso de accidente la compañía de seguros puede no hacerse cargo de los daños ya que la motocicleta no tiene la documentación en regla, no estando garantizado el buen estado del ciclomotor.

A modo informativo, recuerdan que existe una serie de puntos a revisar antes de una inspección que son comunes en ciclomotores, scooters y motos como revisar que el número de bastidor no tenga modificaciones, constatar el buen funcionamiento de las luces, tanto delanteras como traseras e intermitentes, comprobar que los retrovisores no estén rajados ni en mal estado, además de homologados si no son los originales. Igualmente es necesario que los neumáticos estén en buen estado y sean de medidas homologadas para tu moto. Como norma, se recuerda que un ciclomotor no debe superar los 45 kilómetros por hora.