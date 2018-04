Indignación por el nuevo rechazo a la conexión de Pelagatos con la A-48

Impotencia e incluso resignación. Esas son las sensaciones que transmitían ayer los representantes del colectivo empresarial y el alcalde, José María Román, tras anunciar que la Demarcación de Carreteras de Andalucía, dependiente del Ministerio de Fomento, ha vuelto a rechazar la conexión del polígono de Pelagatos mediante una rotonda de acceso a la A-48 a la altura de la Fábrica Polanco.

Román reconoció que han esperado a dar a conocer esta noticia desde marzo de 2017 "cuando recibimos un escrito del Ministerio de Fomento en el que nos decían que no a este enlace. Pese a la reunión mantenida el pasado 6 de marzo en Sevilla, en la que nos pidieron que planteáramos una rotonda de unas determinadas características, finalmente ha sido de nuevo descartada. Cumplimos con lo que nos pidieron, pero la respuesta volvió a ser que no", lamentó.

Censuran la negativa del Gobierno central a otros proyectos y el perjuicio a la economía de Chiclana

El anterior y el actual responsable de la Entidad Urbanística de Conservación de Pelagatos, Jesús Romero Montalbán y José Luis Millán respectivamente, mostraron su contrariedad por el enésimo rechazo del Gobierno central a una petición que se remonta a cerca de 25 años, sin resultado alguno.

Romero Montalbán resaltó que "no estamos hablando de un simple polígono industrial, puesto que también es comercial. Además, el beneficio de esta conexión es tal que el acceso a Chiclana podría ser más directo, sin bordear el polígono. Estamos hablando de una reclamación de muchos años, no solo de este periodo corporativo, y que apoyan todos los partidos políticos. Por ello, es necesario que se actúe lo antes posible".

Por su parte, José Luis Millán expresó su indignación ante la nueva respuesta negativa del Ministerio de Fomento. "Desde la entidad de conservación vemos esta actuación como algo vital para el desarrollo del polígono Pelagatos, tal y como se refleja en todas las reuniones y asambleas que celebramos", expresó el actual presidente, quien incidió en que "ya llevamos más de 25 luchando por esta reivindicación, siempre con el apoyo del Gobierno de José María Román. Por eso, no entendemos la falta de sensibilidad, lo que está provocando nuestra indignación".

Asimismo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Antonio Junquera, dijo que "solo pretendemos sumar y poner en alza nuestra voz ante temas que entendemos beneficia al conjunto de la sociedad. Son varias las ocasiones en las que se nos ha echado para atrás esta iniciativa, pese a que hayamos modificado los proyectos", censuró.

Además, Junquera manifestó que "vemos cómo con el paso de los años que el Nudo de Tres Caminos sufre importantes caravanas y vemos como una temeridad que ni siquiera haya arcén en una carretera con tres carriles. Desde hace bastante tiempo estamos intentando solventar estos problemas y hasta ahora no hemos tenido una solución".

Para colmo de males, tanto los empresarios como el alcalde también sacaron a relucir otros proyectos dependientes del Gobierno central que tampoco salen adelante, pese a las continuas reivindicaciones.

Así, Román hizo referencia al cruce de la antigua N-340 con la carretera de la Petit. "Desde el Gobierno Central también nos dicen que no y nos invitan a hacernos cargo de ese tramo de carretera nacional. El agravio es tal cuando podemos comprobar cómo el Ministerio de Fomento ha cambiado por dos veces el tramo de El Colorado, pese a que no hay ninguna carretera que tenga más vehículos que la de La Loma del Puerco. Además, días después del no, podemos leer en prensa que Fomento va a hacer la rotonda de la Casa de Postas de Conil". Añadió que "solo queremos una solución a nuestras demandas y así se lo trasladé en navidades al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y en otra ocasión al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz".

El alcalde también habló de la duplicación de la calzada en la salida norte a la ciudad (frente a Eroski) a la autovía A-48, para facilitar la salida desde la Avenida del Mueble. "La respuesta, al igual que en los otros dos casos, fue la negativa", agregando que "para el Ministerio de Fomento la entrada a Chiclana sí tiene sentido que haya dos carriles, pero no para la salida. Nos hemos visto obligados a trasladar estas cuestiones públicamente, para ver si así se quieren enterar de situaciones que están perjudicando a la economía de Chiclana. No entendemos el no cuando hemos cumplido lo que se nos ha pedido desde Fomento. Esperemos una respuesta coherente y que dé viabilidad a estas infraestructuras".