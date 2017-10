Indignación en el Río por el cierre de la comisión de la Alta Tensión

La Comisión sobre la seguridad del cableado eléctrico del Río San Pedro, que se celebró este martes, analizó los estudios que determinan que "no está demostrado que la línea de alta tensión tenga efectos perjudiciales sobre la salud".

Una conclusión que ha generado una gran indignación en la Plataforma Vecinal Río San Pedro que lamentó ayer que se hayan celebrado tres reuniones para acabar volviendo al punto de partida y tener que esperar a la llegada de un futuro tranvía para el que no se atisba fecha alguna.

La Plataforma entiende que no ha habido ni solución al problema ni ánimo de encontrarla sino todo lo contrario: "una coreografía muy bien orquestada en la que, tanto unos como otros, se han ido quitando responsabilidades".

Los vecinos han analizado el informe de la Junta de Andalucía que sostiene que "la relación del tendido eléctrico y el cáncer no se considera probada". Sin embargo, añaden que el mismo informe continúa diciendo que "debe continuar la investigación al respecto".

No entienden que las administraciones no se adhieran a la Resolución 1815 del Parlamento Europeo, donde se deja claro que "el Principio de Precaución se debe aplicar cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con suficiente certeza, incluidos en especial grupos vulnerables como la juventud y los niños que podrían generar costes humanos y económicos extremadamente elevados, por no actuar si se hace caso omiso de las alertas tempranas".

Añaden que la constitución de la mesa como consecuencia de la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, reconocía la importancia de tratar este problema, y que las administraciones se comprometieron a resolver el trazado de la alta tensión que discurre junto a las viviendas, escuela, instituto y facultades universitarias. "No obstante, en la tercera reunión constatamos que una vez más se da la espalda a la barriada y nos invitan a esperar al proyecto de la segunda línea de tranvía que discurrirá por la Avenida de Argentina", argumentan indignados desde la Plataforma.

El presidente de la entidad vecinal denunció ayer en un comunicado "que se haya cerrado la mesa de trabajo con la connivencia de las administraciones y sin compromiso de avanzar en una solución que llevamos padeciendo y denunciando desde los inicios de la barriada".

Por tanto, anuncian que seguirán movilizándose luchando por lograr una barriada más saludable y exigiendo a las administraciones que expliquen a la ciudadanía las estadísticas de enfermedades que "en algunos casos se sitúan en la barriada por encima de la media de Andalucía" y su rechazo a la aplicación del principio de precaución, indicado por la normativa europea, en beneficio de una barriada más saludable y segura.