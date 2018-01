Una mujer muere y tres bomberos resultan heridos en un incendio

Otros vecinos también tuvieron una intervención decisiva en el rápido desalojo, caso de un militar que reside en el mismo bloque y que alertó a gran parte de los inquilinos de las primeras plantas, si bien se vio obligado a renunciar a acceder a las plantas superiores por la rápida propagación del humo.El propietario de un ático del edificio colindante de la urbanización, Aitor Horrillo, llegó sobre las tres y media a la urbanización y al ver el humo de lejos llegó a pensar que era su vivienda. Al comprobar que era el bloque contiguo, no dudó en arriesgarse a subir a su piso para ayudar a los vecinos de la fallecida, un matrimonio y su hijo que pedían auxilio desde la terraza, a saltar a su bloque. Este vecino llegó a asomarse a la terraza de la víctima mortal del incendio, pero no vio a nadie y entendió que la vivienda estaba vacía o ya había sido desalojada.

Las puertas cortafuegos estaban abiertas

Los bomberos que intervinieron ayer en el trágico incendio de Entreparques se encontraron con una ingrata sorpresa al comprobar que, pese a tratarse de un edificio nuevo que cuenta con medidas de protección pasiva, las puertas contraincendios de la escalera en las plantas cuarta –la del origen del fuego– y quinta –en la que vivía la fallecida– estaban abiertas, lo que facilitó la rápida propagación del humo. El 085 recuerda la necesidad de mantener cerradas estas puertas para que cumplan su función preventiva. Bomberos, que trabaja activamente para difundir las pautas de actuación ante un incendio, recuerda en su nota la necesidad, ante todo, de no perder la calma y tratar de sofocarlo con ayuda de extintores o de agua solo en incendios que no revistan peligro físico y siempre que no se originen sobre aceite, alcohol, petróleo u otras sustancias más densas que el agua. Si el incendie reviste peligro y no se puede abandonar la vivienda, Bomberos aconseja encerrarse en la habitación más alejada del humo, bloquear la rendija inferior con toallas húmedas y hacerse ver por una ventana exterior. Además, se recomienda evitar azoteas y habitaciones superiores porque el humo sube y el oxígeno permanece abajo.