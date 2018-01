IU presentará alegaciones "para que el recibo del IBI baje un 4%"

Iu ha anunciado que presentará alegaciones planteando al Gobierno local del PSOE que "aplique una bajada efectiva del 4% en los recibos del IBI" de este año para que "los sanluqueños paguen lo mismo que en 2016".

Según la coalición izquierdista, "el aumento de las revalorizaciones catastrales y del número de cotizantes hace posible que el IBI pueda bajar de manera efectiva un 4% sin ningún impedimento legal, cambiando para ello el plan de ajuste del Consistorio, como van a hacer ahora para congelar este impuesto". IU acusa al Gobierno municipal de "pretender engañar a los sanluqueños diciendo que es imposible bajar el IBI porque el plan de ajuste establece que no se puede recaudar por un impuesto menos que el ejercicio anterior, cuando la propia concejala delegada de Hacienda, Inmaculada Muñóz, afirmó en el último pleno que la recaudación por el IBI está aumentando año tras año gracias a las revalorizaciones catastrales y el incremento de cotizantes".

A juicio de esta formación política, "lo más lamentable" de la sesión plenaria en la que se aprobó la reducción del tipo impositivo del IBI fue que los otros tres grupos de la oposición -el PP, Ciudadanos y 'Sí se puede'- "hicieron suyo este engañoso discurso del PSOE, siendo cómplices con sus votos a favor o su abstención de que el IBI se mantenga e incluso suba en muchos casos". Como es sabido, IU fue el único grupo político que votó en contra. Para los izquierdistas, la aprobación de sus alegaciones dependerá solamente de la "voluntad política" del Gobierno local del PSOE y del apoyo de la oposición, "pero no con abstenciones".

Por su parte, 'Sí se puede', que se abstuvo, criticó el "incumplimiento" del acuerdo que el Pleno municipal adoptó hace un año "sin ningún voto en contra" para sancionar a los bancos con el pago de un 50% más por el IBI de las viviendas vacías de su propiedad. "Un año después, el Ayuntamiento no parece estar dispuesto a negociar con nadie alquileres sociales por el bien de los ciudadanos, no da su brazo a torcer al no recoger en la ordenanza del IBI el paquete de bonificaciones sociales que venimos proponiendo desde 2015", ha lamentado.