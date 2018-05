IU denuncia un contrato para los tres concejales "tránsfugas"

Iu exigió ayer explicaciones al Gobierno local por la contratación de una ex concejala del PP como "funcionaria de empleo del PSOE" que "trabaja para los tres ediles no adscritos" procedentes de las filas populares.

La coalición izquierdista criticó que "el PSOE de Víctor Mora considera a estos tres concejales como un grupo municipal, fomentando así el transfuguismo con decisiones como la de favorecerles con una funcionaria de empleo" contratada oficialmente como "asesora especial de confianza dentro del Área de Servicios de la Ciudadanía".

Según IU, "al no ser un grupo político, el Gobierno local no debería asignarles un funcionario de empleo pagado por los sanluqueños ni tampoco admitirlos en órganos colegiados como la Junta de Portavoces ni empresas municipales ni consejos. Y como no es legal, no se atreve a hacerlo a las claras y lo hace de tapadillo, aunque para ello utiliza una burda mentira".

IU argumentó que el alcalde socialista "está muy contento con el hecho de que el PP de Sanlúcar se haya roto en dos, porque le facilita su gobierno minoritario en el Pleno del Ayuntamiento y debilita al que era el partido más numeroso de la oposición. Por eso ha decidido beneficiar a los tres concejales no adscritos".