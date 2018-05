IU critica que el superávit de 2017 será para "pagar la gran deuda bancaria"

Iu manifestó ayer que el Gobierno local del PSOE "no se puede vanagloriar de obtener un superávit de 6,5 millones de euros en las cuentas de 2017, cuando la ciudad encabeza todos los rankings de pobreza y población en riesgo de exclusión social".

Según la portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, "esos 6,5 millones no servirán para mejorar nada en Sanlúcar, sino para pagar los intereses de la mayúscula deuda que mantiene el Ayuntamiento con los bancos". A su juicio, el superávit "anunciado alborozadamente" por la concejala de Economía y Hacienda, la socialista Inmaculada Muñoz, "no es una buena noticia". Álvarez dijo "no entender que la delegada se muestre orgullosa por el superávit, si para todos los ciudadanos es evidente el estado generalizado de suciedad de la ciudad y el abandono de las escasas infraestructuras provenientes de otras épocas". También criticó "el nivel brutal de paro" en la localidad. La portavoz de IU arguyó que "el PSOE de Víctor Mora ha decidido reducir la deuda municipal que ellos mismos han creado gracias a su nefasta gestión económica durante los más de diez años que lleva en el Gobierno local no con mejoras en la gestión y con racionalidad en el gasto, sino mediante continuas subidas de los impuestos y reduciendo a la vez los servicios municipales".

"Dicen que el remanente negativo de tesorería viene bajando. Y es verdad. Pero sólo lo bajan a base de pedir nuevos créditos bancarios a largo plazo. La deuda total del Ayuntamiento es mayor actualmente que hace diez años. Han reducido el remanente negativo, pero han incrementado el crédito bancario vivo a largo plazo", añadió la concejala izquierdista apostillando que el Gobierno municipal "no quiere hablar de esto para intentar engañar a los sanluqueños".