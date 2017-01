IU apoya la petición al SAS para la vuelta del servicio de resonancia magnética al municipio

El Consejo Local de Izquierda Unida en Arcos, aun manteniendo su petición por instalaciones públicas de calidad para la sanidad de la Sierra de Cádiz, ha apoyado con su firma la petición para que el Servicio Andaluz de Salud concierte el servicio de resonancia magnética con una clínica arcense, con el objetivo de evitar desplazamientos de los vecinos a clínicas concertadas en otras localidades tales como Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Cádiz.

La petición de Izquierda Unida "no sólo supondría una mejora en el servicio sanitario de resonancia magnética nuclear en nuestra comarca, sino la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad". Con este apoyo, Izquierda Unida dice que "no olvida su principal petición en materia sanitaria en nuestra comarca, que no es otra que un hospital público en la Sierra dotado de todas las especialidades y tecnología para atender a los más de 100.000 habitantes de la comarca".

La formación política de Izquierda Unida añade que se compromete "a realizar un seguimiento del estado de los conciertos sanitarios que afecten a nuestros vecinos y muy especialmente, el relativo al servicio de resonancia magnética que solicitamos".

Hay que recordar que IU no cuenta con representación en el Ayuntamiento de la localidad serrana de Arcos.