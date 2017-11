El IES Fuente Grande recibe a los alumnos del programa Erasmus

El instituto de Educación Secundaria Fuente Grande, en Alcalá del Valle, participa en el programa Erasmus, por el que alumnos de Letonia, Inglaterra e Italia se han desplazado hasta la localidad para compartir un programa educativo con alumnos de este centro.

La delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Remedios Palma, presidió el lunes la bienvenida a los integrantes del Proyecto Erasmus + PALS "Playing and Acting Learning Towards Sciencie", procedentes de Letonia (Jaunpiebalga), Inglaterra (Rochester) e Italia(La Spezia). Lo hizo en compañía de la jefa de servicio de Ordenación Educativa, María Luisa Bermejo, la alcaldesa de la localidad, Dolores Caballero, y la comunidad educativa del centro.

En total, han viajado a Alcalá del Valle seis profesores y 19 alumnos. Durante una semana los participantes de Erasmus comparten casa y vida con los alumnos del IES Fuente Grande. El proyecto PALS está enmarcado dentro de los tres proyectos ERASMUS+ con los que cuenta el centro serrano. Los otros dos proyectos son Back to School Life (Vuelta a la vida escolar), cuyos países participantes son Lituania,Turquia, Portugal, Irlanda del Norte, Finlandia y Rumanía y F.R.E.E. (Female and Racial Equality Ever: Igualdad de Género y Racial) con Italia, Portugal y Turquía como países participantes. Los alumnos del Fuente Grande viajaron durante el pasado curso al extranjero.