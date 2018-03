Hoy comienza a funcionar un nuevo radar en la CA-33 en San Fernando

Esta modalidad de vigilancia no funciona con radares sino con cámaras de visión artificial. El procedimiento que se sigue es el siguiente: las cámaras (una por carril) graban de forma continuada a todos los vehículos a la entrada y salida de la zona de control. Las cámaras están sincronizadas por fibra óptica y con sistemas redundantes de información.

Los llamados radares de tramo son una nueva forma de controlar la velocidad, no en puntos kilométricos concretos, como hacen los radares fijos, sino en tramos de carreteras de varios kilómetros.

Esta modalidad de vigilancia funciona con cámaras de visión artificial, no con radares

¿Medida de ahorro o avería sin solucionar?

Desde hace tiempo, meses en algunos casos, los conductores que circulan a diario por las autovías que unen Cádiz con San Fernando (CA-33) o Cádiz con Puerto Real (CA-35) habrán podido comprobar cómo hacer ese trayecto por la noche es ciertamente complicado, especialmente en días con climatología adversa. La falta de luz en las farolas que recorren los kilómetros de carretera es evidente, como en el caso de la CA-35, desde hace meses. Desde Fomento no se ha explicado aún si se trata de una medida de ahorro y, por tanto, no se encienden a propósito; o si por el contrario se trata de una avería en el sistema que las regula y que aún no ha sido resuelto por sus responsables.