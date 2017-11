"Hacer la compra ahora, de ser fácil, se ha convertido en todo un mundo"

Su coche, un Ford Focus de 14 años de antigüedad, acabó a 200 metros de donde lo dejó estacionado. "Lo dejé junto a la guardería del barrio. Venía cansado y no había aparcamientos libres", recuerda sobre las horas previas a que el cielo comenzara a descargar tantos litros de agua como truenos y relámpagos. Y es que en la barriada Záfer hay una especie como de saber popular que le dice a los vecinos que si el cielo amenaza lluvia, contra más arriba aparquen mejor que mejor. No es la primera vez que el agua sube casi tres metros. La zona, a fin de cuentas, es un embudo que recoge el agua del Paseo de las Delicias y de la zona del Camino de Albadalejo. "Todo se concentra aquí". Una vez anegada la zona, las posibilidades de que el nivel baje de forma rápida son prácticamente nulas.

Cuando se despertó "lo primero que vi fue al cuerpo de Bomberos y a Protección Civil en acción". Cuando encontró su coche éste estaba abollado por infinidad de sitios, con los cristales rotos y con las herramientas domésticas que guardaba en el maletero absolutamente inutilizadas por el agua. "He hecho vídeos y se los he pasado a la oficina que ha abierto el Ayuntamiento. Ahora mismo estoy sin coche. Antes, cuando me sentía mal de salud, me desplazaba por mis medios a un centro médico y ahora no tengo más remedio que llamar a una ambulancia", señala este pensionista. "Hacer la compra, que era lo más normal, ahora es un verdadero mundo". Describe aquellos momentos como "una especie de trastorno que no puedes asimilar. No me pude creer lo que veía ante mí... Crees que cosas así sólo pasan en las películas, pero al final te convences de que pasan de verdad. Me ha fastidiado esto la vida, pero hay vecinos que casi han perdido la vivienda. Eso es mucho peor".