El Grupo GEN comienza a retirar los contenedores de recogida de aceite

El Ayuntamiento comenzó ayer a retirar los contenedores para la recogida de aceite usado doméstico, instalados hace unos años por la empresa Biouniversal, dada la falta de mantenimiento y abandono de estos debido a los problemas judiciales motivados por la denuncia del convenio suscrito en el anterior mandato.

La retirada de los contenedores se inició a primera hora de ayer por parte de operarios de la empresa municipal Grupo Energético (GEN) y en presencia de los vigilantes de Medio Ambiente. Hasta ayer se habían eliminado de la vía pública un total de 11 contenedores, estando previsto que los trabajos continúen en los próximos días por otras zonas.

María Merello, responsable municipal de Medio Ambiente, Salud y Consumo, recordó ayer que no se deben depositar aceites en los contenedores que aún no se han retirado y animó a que se utilicen otras alternativas, como la de llevar este residuo al Punto Limpio del Río San Pedro, mientras no se mejora la recogida del aceite, en la que se está trabajando.