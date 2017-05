Grave atasco por el fuegoen un autobús

El incendio de un autobús de la empresa Transportes Generales Comes causó ayer un gran atasco en la autovía A-4 en sentido Cádiz. El vehículo salió ardiendo, al parecer a causa de un problema mecánico, a la altura del kilómetro 646 de la citada vía, entre los términos municipales de Jerez y El Puerto, y durante un buen rato quedó cortado uno de los carriles en dirección Cádiz, provocando largas colas. El siniestro no causó heridos, pues los pasajeros abandonaron el autobús antes de que fuera consumido por las llamas. No es la primera vez que un vehículo de esta empresa sale ardiendo, ya que ocurrió un suceso parecido en noviembre de 2014 a escasos kilómetros, también en el término municipal de El Puerto, pero a la altura de Valdelagrana. En aquella ocasión la causa del fuego se debió a un cortocircuito, que dejó completamente devastado el autobús.