Tres, dos, uno, ¡ruido!

El público frente al escenario ubicado en el Mamelón vitoreó cuando se oyó a eso de las seis y media la llegada de las primeras motos de la Gran Caravana que se desplazó desde elCircuito hasta el centro.

Participaron más de dos mil moteros, según la organización. Pero la atención se la llevaron dos estrellas del deporte de dos ruedas, los pilotos españoles de Repsol Honda Marc Márquez y Dani Pedrosa. Llegaron hasta la ciudad en una furgoneta junto a Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, la empresa promotora del Mundial de Motos. Antes, dos animadores fueron calentando al público junto con la presencia por los cielos de la Patrulla Águila del Ejército del Aire, que pintaron sobre la ciudad la bandera de España.

“¿Qué decir de Jerez? Es increíble. Ya estábamos cansados de correr fuera de casa, estar aquí con la afición es increíble. Aunque no es de los circuitos que se me dé mejor, el ánimo de la afición en las últimas vueltas, cuando ves tantas banderas, ayuda”, dijo Marc Márquez. “Quiero ver a la mejor afición el fin de semana en el mejor Circuito, apoyando a los dos pilotos de Repsol, en la mejor ciudad”, gritó para aplauso de los presentes. “Hemos venido aquí (al Mamelón) para que vengáis el domingo y disfrutéis. El circuito y el paddock tienen una de las mejores atmósferas del Mundial”, añadía Pedrosa.

La de ayer fue la primera ocasión en la que se pudo ver compartir espacio a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y a Ezpeleta después de la polémica surgida por la declaración del pleno apoyada por el gobierno local para pedir a Dorna que no haya azafatas (también conocidas como paragüeras) a las que se “cosifique” y que no se atente contra “su dignidad y libertad”. Ezpeleta prefirió no hacer declaraciones y horas antes el campeón español Jorge Lorenzo dijo en rueda de prensa que no tiene “opinión sobre el tema”, mientras que Márquez opinó en rueda de prensa que no habría problema en “controlar un poco” los uniformes.

Mamen Sánchez señaló que ya habló en el mandamás de Dorna “al día siguiente del pleno” en el que se aprobó esta moción, y añadió que “esto no se arregla desde elAyuntamiento, que no cambia las leyes. Haremos lo que se pueda hacer, ya dimos nuestra posición desde el Grupo Socialista”. De hecho, alguna marca puso en las calles del centro a sus azafatas, paraguas en ristre, para promocionar sus productos. Por otro lado,Sánchez explicó que la pista del trazado pasó ayer “los controles satisfactoriamente” y que en los meses de julio y agosto “se va a renovar el asfalto, es una inversión de un millón de euros que ya está presupuestada”.

El presidente de la Federación de Motoclubes de Jerez, Antonio Rosado, fue otro de los invitados al acto de cierre de la caravana motera, y calificó para los aficionados a las dos ruedas de la ciudad este fin de semana como “la guinda del pastel”, remachó.