Goteras, inundaciones e inseguridad en la Escuela Infantil del Leoz

El antiguo colegio infantil del Arquitecto Leoz, que desde este curso escolar ya tiene identidad propia y aspira a convertirse en breve en la 'Escuela Infantil Elvira Lindo', hace aguas. Varios cubos regados por el centro recogen el agua que se filtra por las cubiertas del pasillo central y no son pocas las aulas que sufren goteras cada vez que llueve y que acaban por inundarse.

El problema se repite en despachos, baños y, principalmente, en el salón de usos múltiples, donde los 275 alumnos de entre tres y cinco años que allí estudian realizan actividades. En esa zona, el suelo ha terminado por levantarse y mucho material del colegio ha quedado inservible. "Aquí estábamos en Navidad haciendo una actuación y veíamos como caía el agua en uno de los enchufes", comentaba ayer uno de los padres de la recién creada Ampa.

Han sido ellos, los padres y madres, los más sorprendidos con esta situación porque el profesorado está ya acostumbrado a tener que lidiar con estos episodios. Una de las profesoras más veteranas, Violeta Cuesta, recuerda que viene demandando un arreglo desde hace 20 años. "En todo este tiempo nadie ha sido capaz de poner una solución a un problema que es global y que siempre se acaba parcheando hasta que sale por otro sitio", lamenta. "Mientras tanto... ¿Qué pasaba aquí el otro día?", pregunta en voz alta la profesora. "Que caía lluvia por la pared", responden los alumnos.

Los maestros del centro denuncian que la situación supone que el profesorado se tenga que poner a recoger agua con cubos y fregonas sin prestar toda la atención que el alumnado se merece. Además de que en muchos casos el aula se reduce casi a la mitad porque una parte queda inundada.

Desde la dirección del centro ya se ha informado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Puerto Real. "Hemos recibido la visita de los concejales de Urbanismo y Educación, que se han mostrado muy predispuestos a hacer algo, pero lo cierto es que seguimos igual y sólo se han llevado a cabo algunas pequeñas intervenciones", explica el director del centro, José Enrique Izco.

Por su parte, el colectivo de padres y madres también está preocupado por la situación, porque consideran que las goteras no son el único problema. "Hay zonas del centro donde no funciona la alarma de incendios, una puerta de emergencia casi choca contra un muro impidiendo el paso y hay lozas sueltas a la entrada de la escuela donde se producen caídas a diario. No pedimos nada del otro mundo, sólo que nuestros hijos vengan a estudiar con unas condiciones mínimas de seguridad", relata la presidenta de la Ampa, Leticia Hoyos.

Los problemas de la escuela se ven agravados, además, por la parcela colindante, abandonada desde hace años tras paralizarse la obra de construcción de la sala de barrio María Auxiliadora. Cuando comenzó el curso este periódico ya se hizo eco de que algunos alumnos habían sufrido picaduras de pulgas como consecuencia de la suciedad de esta zona donde crece la maleza. "La pared contigua a la parcela está totalmente negra por la humedad y ya se han detectado varios casos de neumonía en alumnos, y eso nos preocupa", apunta una de las madres de la asociación.

Así las cosas, la comunidad educativa del centro ha exigido que se ponga solución a un problema que se arrastra desde hace demasiado tiempo, antes de que acabe provocando males mayores.