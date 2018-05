González (PP): "Al PSOE le falta actitud y ganas para gobernar"

"Arcos ha perdido protagonismo en estos tres últimos años. Y ha de ser punta de lanza. Tenemos muchas potencialidades, una gran cultura por explotar y un patrimonio histórico artístico que pocos pueblos de España lo tienen". Con este mensaje encara el actual portavoz del grupo municipal del PP, Domingo González, su reciente nombramiento como cabeza de cartel de los populares de Arcos para las próximas elecciones municipales.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento y presidente de la organización cree que el gobierno local del PSOE, encabezado por Isidoro Gambín, está falto de "actitud" para gestionar el municipio. "No hay ganas y sí apatía. Es como si este gobierno del PSOE hubiera tirado la toalla ya desde el mismo día que tomó posesión de los cargos", afirma. En este sentido, González añade que los socialistas realizan sólo "una gestión de despacho. Llevan tres años diciendo que Arcos está mal, que el PP y AIPro lo dejaron mal, en ruinas, diciendo que están aquí para sanear. Pero, curiosamente, este año el PSOE dobla el presupuesto en alumbrado para fiestas, feria, carnaval, ahora que estamos a las puertas de unas elecciones ¿Antes no y ahora sí porque estamos en campaña? ¿Hemos estado tres años prácticamente muertos y ahora no? El PSOE va a buscar el proyecto de cara a las elecciones. Y me parece injusto que Arcos haya estado tres años en la UVI y ahora es cuando ellos creen que está despertando, y no es así", lamenta.

"Es injusto que Arcos haya estado en la UVI y ahora es cuando ellos creen que despierta"

Ante esto, el futuro alcaldable dice que su candidatura quiere "devolver la ilusión a Arcos", utilizando como una de las grandes bazas el turismo y la atracción de inversiones en torno a ello. "No se está haciendo una política seria en ese sentido", critica González.

En su labor de fiscalización al gobierno local, el PP considera que su posición en este mandato ha sido "muy constructiva", llevando a los plenos las necesidades de los vecinos tras establecer contactos con los colectivos locales y las distintas barriadas.

En cuanto a la confección de la candidatura, González, que fue concejal de Cultura y Deportes en el mandato del exalcalde José Luis Núñez (PP), cree que la lista estará finalizada para el próximo otoño. En su afán está la de encabezar una lista que integre veteranía y juventud. "Es fundamental una línea de compromiso por Arcos", sostiene el concejal del PP, para quien "el consenso de todos" será la clave de su candidatura.