El Gobierno local ultima un nuevo Plan Municipal de Vivienda

La delegada municipal de Vivienda y consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez (PSOE), ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el PP con respecto al Plan Municipal de Vivienda, asegurando que los populares "vuelven a mentir una vez más" y que "es mentira que estuviera finalizado en 2015".

Cabe recordar que el concejal popular, Andrés Núñez denunció "el abandono por parte del Gobierno de PSOE y Ganemos del Plan Municipal de Vivienda, que lleva casi dos años en el cajón del alcalde, José María Román", incidiendo en que antes de junio de 2015, "durante nuestra etapa en el Ayuntamiento, presentamos dicho plan realizado por jóvenes arquitectos, licenciados en Derecho, aparejadores y otros perfiles participantes en el programa de empleo Emple@ Joven" afirmó. Este documento estimaba la construcción, en tres etapas, de unas 1.500 viviendas tanto públicas como privadas, pero siempre viviendas de protección oficial (VPO).

En este sentido, Carmen Jiménez ha explicado que "desde nuestra llegada al Gobierno venimos trabajando para finalizar un documento que será presentado a toda la ciudadanía y a los partidos políticos para su conocimiento y para que presenten aportaciones, antes de su aprobación por el pleno", especificando, además, que "lo que nos encontramos a nuestra llegada fue un documento que necesitaba cotejo, comprobación, adaptación y decisión, así como marcar las líneas y objetivos a nivel de la ciudad, aspectos que el PP no había tenido en cuenta".

Además, la edil socialista también hizo hincapié en que "el PP dice que al documento sólo le restaba ser aprobado en pleno, eso indica que es total desconocedor del proceso de aprobación de los planes municipales de vivienda y total desconocedor de la normativa a la que deben someterse estos documentos". Así, la delegada ha expresado que en junio de 2015 aún no se había aprobado la norma autonómica que marca la política andaluza en materia de vivienda y Chiclana aún no tenía aprobado el Plan General. "Dos instrumentos y normas a las que hay que someter el Plan Municipal de Vivienda, por lo que aún no sabemos qué documento quería aprobar el PP en pleno, cuando no se disponía de ninguna de las dos normas básicas en las que debe apoyarse este Plan de Vivienda.

Jiménez ha reiterado que "desde nuestra llegada al Gobierno local hemos realizado un trabajo riguroso y discreto en materia de vivienda, que ha dado como resultado un plan que está casi finalizado, ciñéndose a las disposiciones que para en esta materia indica el Decreto Andaluz, que aprobó el pasado mes de agosto el Plan Autonómico de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, conforme a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana".

La delegada de Vivienda también ha recordado que "la disposición adicional segunda de dicho Decreto (número 141 de 2 de agosto de 2016), fija la obligatoriedad de disponer de Plan Municipal de Vivienda y Suelo en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto, lo que finalizaría el próximo día 9 del mes de agosto de 2017 y por tanto Chiclana, cumplirá con creces esos plazos".